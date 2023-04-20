Депутатам налили без газа

Министерство энергетики РФ отказало заксобранию Нижегородской области во включении многоквартирного жилого фонда в программу бесплатной догазификации. Депутаты насчитали 1,5 тыс. в регионе негазифицированных домов, которые, по их мнению, отчасти представляют «прекрасно заминированные здания» из-за расположенных в каждой квартире газовых баллонов. Федеральные власти предложили решить эту проблему за счет региональной программы «Газпрома», но она уже сверстана, и дополнительного финансирования пока не предвидится. В областном правительстве отмечают, что жителям негазифицированных МКД так или иначе придется самим оплатить подключение и газовое оборудование, а реестра подобного жилого фонда нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бесплатная газификация не дойдет до многоквартирных домов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Бесплатная газификация не дойдет до многоквартирных домов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Минэнерго России отклонило инициативу Нижегородской области о включении многоквартирного жилого фонда в федеральную программу бесплатной догазификации, стало известно на заседании комитета заксобрания по ЖКХ. С этой инициативой областные депутаты обращались к вице-премьеру Александру Новаку в феврале. По их подсчетам, в Нижегородской области газовые сети не подведены к 1,5 тыс. многоквартирных жилых домов, и они просили федеральное правительство разработать нормативный акт, который позволил бы отнести такие МКД к объектам, подлежащим бесплатной догазификации. Депутат Александр Тимофеев отметил, что в некоторых случаях негазифицированные многоквартирные дома могут быть опасны ввиду использования газовых баллонов.

«Мы видели случаи, когда дом на восемь квартир с каждой стороны был обвешан газовыми баллонами. По сути это прекрасно заминированное здание: достаточно одной искры. В другом доме на 16 квартир из окон торчат печные трубы. И таких примеров очень много», — рассказал депутат.

В других случаях дома оборудованы централизованной системой отопления, но газовые плиты подключены к баллонам, расположенным на первых этажах домов. За их состоянием жильцы следят на общественных началах, добавил председатель комитета Владимир Беспалов. Такие МКД не попадают ни в одну из действовавших программ газификации, их жители продолжают просить депутатов помочь в ситуации, которая не решается годами.

«Люди не могут обеспечить себе нормальное человеческое существование. Причем в некоторых домах даже нет отопления, они согреваются печками. Нельзя же их бросить и сказать "живите как хотите"», — заявил господин Тимофеев.

В ответе Минэнерго РФ за подписью первого замминистра Павла Сорокина сообщило, что никаких изменений в программе бесплатной газификации не предвидится.

В министерстве предложили нижегородским властям решать проблему, включив подобный жилой фонд в региональную программу газификации с участием «Газпрома». На прошлой неделе областное правительство сообщило о расширении этой программы, которая теперь предполагает проектирование и строительство 300 объектов газоснабжения протяженностью 1,9 тыс. км вместо прежних 26 газопроводов. «Реализация актуализированной программы позволит газифицировать 186 населенных пунктов в 32-х муниципальных образованиях Нижегородской области», — отмечали в правительстве.

Однако министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов на заседании комитета напомнил, что областная программа газификации до 2032 года уже сформирована.

«На встречах жители спрашивают о том, когда будет газифицирован тот или иной населенный пункт. И акцент делается именно на строительстве газовых и распределительных сетей. У нас существует только две программы: газификации и догазификации, других нет. Остается подключать только за счет бюджета Нижегородской области, но насколько вероятна такая возможность, сказать затруднительно», — отметил чиновник. Он добавил, что федеральное министерство, очевидно, предложило нижегородским властям сначала обеспечить газификацию населенных пунктов и уже от этих сетей подключать многоквартирные дома.

Однако газификация МКД в этом случае будет для владельцев квартир платной, для этого также требуется соответствующее решение собственников дома. Кроме того, подведение газопроводов потребует подготовки зданий к переоборудованию под газ и оплату коммуникаций, добавил заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев. «Надо понимать, что жильцы дома должны быть готовыми к оплате, чтобы предоставить эти планы ресурсоснабжающим организациям», — подчеркнул господин Горев.

На заседании комитета также выяснилось, что реестра негазифицированных МКД в Нижегородской области нет: его еще только предстоит сформировать, о чем и договорились депутаты и члены правительства. Под конец дискуссии коммунист Евгений Зудилин предложил перенять опыт Азербайджана, где газ бесплатно подводят «в последний аул в три дома», тогда как проблема газификации северных районов Нижегородской области не решалась десятилетиями.

Владимир Зубарев