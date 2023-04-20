Аэропорт Сочи в 2022 году увеличил прибыль на 31%

В 2022 году чистая прибыль «Международного аэропорта Сочи» (вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу «Аэродинамика») увеличилась на 31,3%, до 6,7 млрд руб. Это рекордный показатель за всю историю воздушной гавани, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По выручке компания тоже поставила рекорд, увеличив ее на 28,5%, до 12,6 млрд руб. В том числе выручка от аэропортового и наземного обслуживания увеличилась на 31,4%, почти до 10,2 млрд руб., от услуг взлета-посадки — на 16,3%, до 1,488 млрд руб. и от обслуживания пассажиров — на 20%, до 2,325 млрд руб.

Аэропорт Краснодара по итогам 2022 года получил чистый убыток 213,74 млн руб. Он стал первым у компании за последние восемь лет. В 2021 году воздушная гавань получила прибыль в 1,32 млрд руб. Выручка аэропорта снизилась в 4,7 раза и показала самый низкий результат за всю историю имеющихся данных — 849,9 млн руб. При этом прочие доходы аэропорта выросли в восемь раз, до 1,1 млрд руб., из них 911,1 млн руб. составляют субсидии от Росавиации, полученные на частичную компенсацию расходов.

Чистый убыток аэропорта Анапы в прошлом году составил 184,16 млн руб. При этом в 2021 году он отметил рекордную прибыль в 971,7 млн руб. Выручка аэропорта снизилась в 11,6 раза, до 192,8 млн руб.

С 24 февраля 2022 года аэропорт Сочи остается единственной работающей воздушной гаванью на юге России. По итогам года его пассажиропоток стал рекордным. Он увеличился на 17% и достиг 13 млн человек.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram