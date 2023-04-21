Туроператоров потянуло в палатки

Покинувший пост гендиректора туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев будет курировать новый проект на туристическом рынке, чьим инвестором выступает топ-менеджер «РЕСО-Гарантии» Григорий Сарибегов. Новая компания, в частности, займется строительством модульных отелей. Строительство таких объектов поддерживают власти, заинтересованные в быстром увеличении средств размещения туристов. Но в перспективе многие инвесторы могут разочароваться в модульных отелях, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Экс-гендиректор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев займется развитием нового проекта: он стал гендиректором ООО «Туризм — инвестиции, строительство, технологии» («Тур Ист»), следует из данных Kartoteka.ru. Господин Тополкараев пояснил “Ъ”, что новая структура не будет заниматься туроператорской или агентской работой, а сфокусируется на создании инфраструктурных и IT-проектов в сфере туризма. Учредителем «Тур Ист» выступает топ-менеджер страховой компании «РЕСО-Гарантия» Григорий Сарибегов. Это его личный проект, пояснили в компании. Страховщик — партнер «Интуриста», предоставляющий финансовое обеспечение туроператору, следует из информации на официальном сайте компании.

Виктор Тополкараев изначально был известен на рынке как создатель и совладелец туроператора Skyway, выкупленного «Интуристом» в 2006 году. Тогда же господин Тополкараев занял пост гендиректора «Интуриста» и в январе 2023 года ушел из компании. Господин Тополкараев говорит, что новый проект, который он курирует, не интегрирован в бизнес «Интуриста» и будет сотрудничать со многими крупными туроператорами. По его словам, «Тур Ист» может заняться строительством быстровозводимых модульных отелей (глэмпингов), поскольку «у таких объектов хорошие перспективы и быстрая окупаемость». Он пояснил, что сейчас разрабатываются несколько проектов, но раскрыть их подробности он пока не готов. Собеседник “Ъ” на туррынке говорит, что первые модульные отели «Тур Иста» могут появиться на Байкале, Черноморском побережье и в Подмосковье, но конкретные адреса ему неизвестны.

Сегмент модульных отелей востребован у инвесторов: за год количество профильных компаний выросло на 13% при общем увеличении числа гостиниц на 4%. Инвестиции в такие проекты в среднем в пять раз меньше, чем в отели, а окупить их можно через четыре-пять лет против 10–12 лет для капитальных гостиниц (см. “Ъ” от 15 апреля). За счет популярности формата у путешественников средняя стоимость размещения в глэмпингах, по данным «Твил.ру», за год выросла на 36%, до 6,2 тыс. руб.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указывает, что в Подмосковье летом в некоторых глэмпингах размещение стоит дороже, чем в традиционном отеле,— около 15 тыс. руб. в сутки. «Это модный формат, особенно у молодежи»,— говорит эксперт. По его мнению, еще некоторое время бизнес глэмпингов будет показывать хорошие результаты, но в перспективе на рынке останутся только объекты, которые находятся в природных зонах. Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян считает, что инвесторы в перспективе в целом разочаруются в формате, так как затраты на подготовку участка под глэмпинг сопоставимы с расходами на отель.

Господин Ромашкин отмечает, что туроператоры в целом позитивно смотрят на сотрудничество с модульными отелями, хотя минусом формата остается их небольшая емкость. К тому же, считает он, стоимость размещения в глэмпингах должна коррелировать с ценой поездки. «Например, стоимость проживания в модульном отеле на плато Путорана, куда тур стоит от 150 тыс. руб., может быть 10 тыс. руб. в сутки, но на Алтае, куда путевка обходится в 30–35 тыс. руб., это маловероятно»,— поясняет господин Ромашкин.

Привлекать предпринимателей в сегмент модульных отелей также могут меры господдержки: в программу субсидирования подобных проектов Минэкономики на ближайшие два года заложило 8 млрд руб. Однако господин Еремян называет эти меры развитием «туристических хрущевок», которые позволяют властям отчитаться о быстром увеличении мест размещения туристов.

Александра Мерцалова, Юлия Пославская