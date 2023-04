Санаторию в Зеленогорске подыщут инвестора

В Зеленогорске может появиться крупный санаторий стоимостью 6 млрд рублей. Подготовкой документов и получением статуса стратегического для проекта будут заниматься «Имхотеп-девеломент» Вячеслава Трактовенко и Eight Development Данила Бекирова. После завершения этой работы его планируют продать профильной компании, которая выступит застройщиком комплекса. Развитие внутреннего туризма стимулирует рост спроса на санаторные услуги, но без апартаментов в составе комплекс может оказаться нерентабельным, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Eight Development Данил Бекиров.

Компания «Имхотеп-девелопмент» в партнерстве с Eight Development разработает проект строительства санатория в Зеленогорске. Об этом «Ъ-СПб» рассказали представители сторон. Участок на Средней улице находится в аренде у Eight Development и занимает 3,6 га, на нем можно построить комплекс площадью 22,9 тыс. кв. м. В случае согласования с городом часть площадей может быть приспособлена под рекреационные апартаменты, но основной функцией все равно будет оздоровительная, пояснил «Ъ-СПб» гендиректор Eight Development Данил Бекиров.

«Имхотеп-девеломент» оказывает собственникам земли услуги fee-девелопмента. Компания занимается подготовкой проектной документации, согласованием перевода земли под застройку, помогает собственникам земли в поиске инвесторов. Ее владельцем является сын миллиардера Давида Трактовенко — Вячеслав Трактовенко. Eight Development занимается проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Ее основателями являются бывший совладелец компании Investa (сети апарт-отелей «Гости любят» и Port Comfort в Санкт-Петербурге) Данил Бекиров и Надежда Беляева.

Подготовка документов и проектирование санатория могут занять около двух лет, отмечает господин Бекиров. По его словам, для застройки участка, который взят в аренду у комитета имущественных отношений, необходимо сначала заключить инвестиционное соглашение с городом. После разработки концепции, получения статуса стратегического инвестора и разрешения на строительство проект будет продан профильной компании, добавляет владелец «Имхотеп-девеломент» Вячеслав Трактовенко. Сейчас ведутся предварительные переговоры с госкорпорациями, операторами санаторно-курортных комплексов, компаниями в сфере здравоохранения, уточнил он. Стоимость готового проекта оценивается в 1 млрд рублей, строительство самого комплекса потребует еще примерно 6 млрд рублей.

В 2022 году загрузка российских санаториев достигла докризисного показателя, отмечали в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Несмотря на кризис, потребители не готовы сокращать траты на здоровье, подчеркивает господин Трактовенко. Спрос на санаторные услуги также стимулируется ростом внутреннего туризма, необходимостью реабилитации переболевших коронавирусом и участников специальной военной операции, продолжает он.

В условиях ограниченного числа направлений для путешествий интерес инвесторов к курортной недвижимости увеличивается, подчеркивает руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. В прошлом году объем вложений в такие объекты на местном рынке вырос вдвое, до 7,3 млрд рублей, подсчитал он. Кроме того, за этот период девелоперы приобрели участки под строительство гостиниц на 2,3 млрд рублей, что более чем в десять раз выше результатов 2021 года.

Но инвесторов, скорее, может заинтересовать покупка работающего санатория, поскольку это позволяет гасить кредиты за счет доходов от операционной деятельности, считает управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин. Кроме того, при столь существенных вложениях срок окупаемости может занять до 12–15 лет, что ограничивает число потенциальных претендентов, оценивает эксперт.

Без апартаментов санаторно-курортный комплекс будет нерентабельным, учитывая, что действующие объекты такого формата в Санкт-Петербурге и Ленобласти недозагружены, предупреждает бывший исполнительный директор ГК «Аквилон» Андрей Вересов. К тому же покупка стратегического инвестпроекта может быть рискованной: если ожидаемый экономический эффект для города окажется не достигнут, то у Смольного будет возможность расторгнуть договор с инвестором и потребовать компенсации расходов, указывает он.

Константин Куркин