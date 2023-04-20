Maserati представила электрокроссовер Grecale Folgore

Компания Maserati представила новую версию кроссовера Grecale — исполнение Folgore с электрической силовой установкой.

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Модификация отличается от кроссовера с бензиновыми двигателями новыми бамперами, иной решеткой радиатора и особым дизайном колесных дисков. В салоне изменения свелись к переработанной графике цифровой панели приборов и новому декору.

Grecale Folgore получил двухмоторную силовую установку суммарной мощностью 557 л.с., а батарея 105 кВт·ч обеспечивает полноприводному кроссоверу запас хода до 500 км. Новинка имеет 400-вольтовую бортовую электрику.

Продажи Maserati Grecale Folgore начнутся до конца 2023 года. Стоимость электрического кроссовера не названа.

Максим Вершинин

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