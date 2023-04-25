Главный ресурс

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По прогнозам аналитиков, полноценный искусственный интеллект, имитирующий человеческий, появится в 2045 году. В масштабах истории — совсем скоро. Уже сейчас нейросети заменяют некоторые профессии, но далеко не все. Специалисты ведут дебаты о возможностях ИИ и тонкостях разных систем, а некоторые и вовсе полагают, что утверждение, будто ИИ заменит человека, некорректно. Потому что «человека заменит не искусственный интеллект, а другой человек, который им будет пользоваться».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сравнение бизнеса с экстремальным спортом кажется справедливым, и в этом экстриме участвует не только лидер, но и вся команда. Как в рафтинге, скалолазании или альпинизме. Команда — это профессиональная работа, помощь и страховка. Тот, кто умеет управлять этими действиями, поднимается на вершину или лавирует в бурном потоке. Сегодня вызовов у бизнеса больше, чем когда-либо. Время такое.

Можно ли спрогнозировать будущее? Практика жизни показала: нет, нельзя. Есть события, которые случаются, несмотря на все научные, ненаучные прогнозы и разные сценарии. Но, наверное, можно предположить, как те или иные сегодняшние проблемы бизнеса могут отозваться в ближайшем будущем. И этот анализ может стать залогом развития и платформой для преодоления разных вызовов.

И все-таки, как скоро сможет ИИ заменить лидера и команду? Большой вопрос. Как пишет нейробиолог Станислас Деан, «большинство искусственных нейросетей воспроизводит только самые первые стадии обработки информации, и тенденция обращать внимание на поверхностные признаки делает эти сети восприимчивыми к ошибкам». А еще ИИ не способен «переваривать» абстрактные понятия высокого уровня. Пока…

Как бы то ни было, сегодня главным ресурсом бизнеса по-прежнему остаются люди. Те, кто умеет принимать решения в непредвиденных ситуациях, кто мыслит стратегически, кто берет на себя ответственность. Именно от них зависит в нашей жизни гораздо больше, чем может показаться.

Елена Федотова, редактор Social Report «Лица города»

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