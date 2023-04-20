«Что мы знаем о Востоке?»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел в регионе призвал называть новые объекты именами героев СВО и внедрять в школах дополнительные курсы по истории стран Востока. Он заверил, что в донецкой Волновахе, восстановление которой доверили Ямалу в прошлом году, до 2025 года реконструируют социальные объекты и сотни домов. Жителям ЯНАО он пообещал создание нового качества жизни к 100-летию округа, которое будет отмечаться в 2030 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Ежегодный доклад о состоянии дел в Ямало-Ненецком автономном округе губернатор Дмитрий Артюхов начал с выражения благодарности ямальцам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. «Каждую секунду мы помним, что России сегодня брошен один из самых серьезных вызовов за всю историю. Нет цели важнее, чем та, что стоит перед нашими защитниками, российскими военнослужащими. Как сказал президент Владимир Путин, фронт сейчас проходит через сердца миллионов россиян. Убежден, это сердце каждого ямальца»,— отметил господин Артюхов.

Глава региона заявил, что ежедневно получает сводки о подвигах ямальских солдат, и предложил называть в честь героев СВО новые объекты.

«Уже сейчас нужно делать памятные места, скверы, называть их в честь героев нашего времени. Это важно для мальчишек и девчонок, которые растут сегодня на Ямале»,— пояснил он.

В июне прошлого года Дмитрий Артюхов подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района Донецкой народной республики (ДНР). «Ямалу доверили восстановление Волновахского района, и наши строители сразу приступили к работе. Результат уже очевиден — более 3 тыс. семей вернулись домой в свой родной город»,— сказал господин Артюхов, уточнив, что власти Ямала утвердили программу поддержки Волновахи до 2025 года, в рамках которой планируется восстановить социальные объекты и сотни домов.

Подводя итоги пятилетней работы на посту губернатора, Дмитрий Артюхов сообщил о решении трех, по его словам, главных проблем для региона — вопросов жилья, дорог и медицины. «Задача к 2025 году — избавиться от миллиона квадратных метров аварийного жилья. И мы уже прошли половину этого пути. За последние пять лет в новые квартиры переехало 10,5 тыс. семей. Также мы решили проблему всех обманутых дольщиков. Каждая семья получила новую квартиру или выплату на жилье»,— перечислил господин Артюхов. По его словам, за пять лет в регионе «привели в порядок» больше 1 тыс. км дорог.

«Развивая отрасль медицины, мы обеспечили врачей лучшим оборудованием и запустили большую программу по строительству новых больниц и поликлиник. В каждом ямальском городе теперь есть компьютерный томограф или аппарат МРТ. Закупили десятки аппаратов УЗИ, стоматологическое оборудование и многое другое»,— продолжил глава региона.

Он поручил департаменту здравоохранения запустить новую программу повышения качества медицинской помощи, чтобы уйти от «формального отношения, а иногда и хамства» при обращении граждан в медучреждения.

Приоритетной задачей дальнейшего развития Ямала Дмитрий Артюхов назвал работу с детьми. «Ямал должен стать лучшей в стране территорией детства. Ведь самое ценное — это наша молодежь. Наше будущее»,— пояснил он. Для этого, по его словам, в регионе будут развивать спортивную отрасль и систему медицинской помощи молодым семьям.

Чтобы привести систему образования под «современные условия», Дмитрий Артюхов поручил внедрить в учебные планы курсы по истории и культуре стран Востока. «Изменения в мире заставляют по-новому смотреть на привычный набор школьных знаний. Они всегда у нас были евроцентричны. Мы хорошо знаем историю западного мира, но что мы знаем о Востоке? Тем временем в Азии сегодня находятся самые динамично развивающиеся экономики мира. Нашим ребятам это очень пригодится в будущем»,— пояснил господин Артюхов.

Губернатор подчеркнул, что считает стратегически важной задачей «воспитание достойного поколения ямальцев». «Именно молодежь продолжит то, что мы сегодня начинаем. Их таланты и победы станут основой для развития страны, а идеалы и мечты определят ее будущее. Но как это сделать молодым людям, когда их жизнь проходит в постоянном потоке информации, подвергается большому давлению, насаждению извне чуждых ценностей?» — поинтересовался Дмитрий Артюхов и предположил, что важную роль в формировании «здоровых ценностей» сыграет Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Завершая доклад, глава региона отметил, что главная цель дальнейшей работы в регионе — создание нового качества жизни на Ямале.

«Северяне — наследники победителей, люди с уникальной волей к достижению на первый взгляд невыполнимых целей. И поэтому я верю в Новый Ямал и в то, что мы сможем построить на этой суровой северной земле для своих детей и внуков самое лучшее будущее»,— завершил Дмитрий Артюхов.

Срок полномочий Дмитрия Артюхова на посту главы ЯНАО истекает осенью. С января 2015 года в регионе действует новая схема выборов губернатора, его избирают депутаты законодательного собрания ЯНАО из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ. Главе государства кандидатов в губернаторы ЯНАО должен предложить глава Тюменской области Александр Моор, так как автономный округ входит в состав области.

Катерина Якушева