Железнодорожники оттянули до конца

«Локомотив-Кубань» сделал еще один шаг к тому, чтобы сотворить большую сенсацию. Краснодарцы финишным рывком выиграли третий матч полуфинальной серии у ЦСКА со счетом 84:81 и повели в ней 2:1. Четвертый матч серии до четырех побед состоится в субботу также в Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17 очков и 8 результативных передач Джейлена Барфорда (с мячом) помогли «Локомотиву-Кубани» одержать трудную победу над ЦСКА

Фото: Иван Шиховцов / БК «Локомотив-Кубань» 17 очков и 8 результативных передач Джейлена Барфорда (с мячом) помогли «Локомотиву-Кубани» одержать трудную победу над ЦСКА

Фото: Иван Шиховцов / БК «Локомотив-Кубань»

Пара ЦСКА—«Локомотив-Кубань» представлялась наиболее простой, что ли, в полуфинальных противостояниях play-off. И дело не только в том, что армейцы были, бесспорно, первыми по итогам регулярного чемпионата, а краснодарцы только пятыми. По ходу сезона у «Локомотива-Кубани» не получалось даже обозначить заметное противодействие в матчах против ЦСКА. В четырех очных встречах «регулярки» краснодарцы лишь один раз уступили с разницей меньше 20 очков. И где железнодорожники могли вдруг найти ресурсы, чтобы противостоять армейской машине в play-off, было совершенно непонятно. Однако у наставника «Локомотива-Кубани» Александра Секулича все же нашлись решения, заставившие нервничать главного тренера ЦСКА Эмила Райковича. Они проявились еще в первом матче серии, который ЦСКА выиграл с большим трудом, благодаря прежде всего тащившим команду Николе Милутинову и Касперу Уэйру (на двоих они набрали 51 очко). А уже во втором матче, стоило краснодарцам чуть удачнее сыграть против армейских лидеров, случилась мини-сенсация. «Локомотив-Кубань» выиграл и увез из Москвы в общем-то незапланированную единичку в графе «Победы». Но, может быть, куда неприятнее, чем само поражение (никакой катастрофы в нем не было), для болельщиков ЦСКА была потеря Милутинова. Сербский «большой», в среднем за матч приносящий своей команде полтора десятка очков и делающий по девять с лишним подборов (лучший показатель в лиге), в конце второго матча повредил голеностоп и в Краснодар не полетел. По информации официального сайта «Локомотива-Кубани», демонстрирующего завидную осведомленность в армейских делах, Милутинов появится на площадке не раньше пятого матча серии, то есть когда команды вернутся в Москву.

Райковичу, впрочем, проблему отсутствия Милутинова решать удавалось, как показалось, без особых проблем. Отсутствие основного центрового никак не мешало армейцам хозяйничать под щитом соперника, где весьма вольготно чувствовали себя и Алексей Швед, и Девонте Кейкок, и даже совсем негабаритный Уэйр, забеги которого под кольцо стабильно ставили защиту хозяев в тупик. А еще он по привычке точно бил с дистанции, а противоядия этому хозяева найти никак не могли.

Железнодорожники вообще в начале матча смотрелись так, словно не поняли, что игра уже началась, а потому как-то буднично отстали на 14 очков уже к концу первой десятиминутки.

Да, что-то пытался делать Джейлен Барфорд, в эпизодах неплохо смотрелся Андрей Мартюк, но целостной игры, в первую очередь в атаке, команда Секулича не демонстрировала. Вероятно, он и сам это прекрасно видел, а потому старался как-то завести коллектив. Но перестарался. Секулич во второй четверти всего за минуту получил два технических фола за чрезмерно эмоциональные споры с арбитрами и вынужден был покинуть площадку. В моменте, как ни странно, это даже чуть взбодрило хозяев, но после большого перерыва игра вернулась в прежний режим: ЦСКА контролировал ход противостояния, не подпуская соперника на расстояние атаки, а «Локомотив-Кубань» неубедительно пытался что-то с этим поделать.

Но этот в чем-то убаюкивающий режим дорого обошелся ЦСКА. Райковичу еще предстоит выяснить, в какой момент его команда проспала включение краснодарского паровоза в режим полной мощности. Вроде бы ничего особенного хозяева не делали. Ну Девон Акун-Перселл несколько раз неплохо попал и подобрал, включился в игру Окаро Уайт, с обычным для себя запозданием заиграл Барфорд. Но именно эти разрозненные вроде бы события сформировали краснодарскую волну, справиться с которой ЦСКА не сумел, а может, просто не успел на нее отреагировать. Ведь хозяева впервые за весь матч вышли вперед, когда до сирены оставалось меньше минуты. Шансы на спасение игры у ЦСКА еще были, но ни Швед, ни Уэйр, пытавшиеся стать спасителями армейцев, не преуспели. «Локомотив-Кубань» победил со счетом 84:81 и повел в серии. Четвертый ее матч состоится в субботу в Краснодаре.

Александр Петров