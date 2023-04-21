Проверка слуха

Вывозила ли Германия украинский чернозем во время Великой Отечественной войны? Правда ли, что на Филиппинах выдан ордер на арест Билла Гейтса? И кто является автором короткого рассказа про детские ботинки? Об этом — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Заложенные ценности

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: П. Шарма / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: П. Шарма / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Говорил ли Джавахарлал Неру, что воспитанная колонизаторами интеллигенция — главный враг собственного народа?

Цитата, приписываемая одному из отцов независимой Индии, получила в России большую популярность в околополитической риторике. Попала она и в многочисленные сборники афоризмов. А иногда высказывание со словом «элита» вместо «интеллигенция» приписывают не менее известному человеку — Махатме Ганди, наставнику Неру. Но поиск похожих высказываний в изданиях трудов Неру и Ганди ни к чему не приводит, ни на русском, ни на английском языках.

Что касается истории возникновения фразы в русскоязычных источниках, то одно из первых ее упоминаний можно встретить в публикации в «Живом журнале» в 2009 году. Но особняком стоит фраза в формате «по образному выражению Неру, каждый колонизатор заботился о том, чтобы воспитанная им интеллигенция стала врагом своего народа» в украинской газете «Зеркало недели» от февраля 1996 года. В этом варианте смысл, как видно при внимательном чтении, несколько иной.

Таким образом, с высокой долей вероятности можно утверждать, что эта «цитата» появилась где-то на постсоветском пространстве в 1990-е.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.

Краткость — сестра драматургии

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Эрнест Хемингуэй — автор короткого трогательного рассказа про детские ботинки?

В каноническом виде на русском языке история звучит так: «Однажды Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого, и выиграл спор: "Продаются детские ботиночки. Неношеные"».

В сочинениях самого Хемингуэя и сам рассказ, и какие-либо сведения о нем отсутствуют. Зато подобные объявления можно встретить в американской периодике начала XX века. В 1910 году в одной из газет штата Вашингтон вышла статья, автор которой отмечал: «В прошлую субботу в местной газете появилось объявление: "Продается детская одежда ручной работы и кроватка. Никогда не использовались". Возможно, это мало что значит для обычного читателя. Но для матери это огромное горе и разочарование».

Семь лет спустя вышло эссе Уильяма Кейна, посвященное «мощным коротким рассказам». В числе прочих в нем описывалась гипотетическая история о женщине, потерявшей ребенка, под заглавием «Маленькие ботинки. Неношеные». Идею подхватили другие, и в начале 1920-х история появилась в качестве примера «пронзительной драматургии» в изданиях Life и The Boston Globe.

Получается, что к моменту, когда Хемингуэй только начал заниматься литературной деятельностью, история про ботиночки уже была широко известна. А впервые авторство этого произведения приписал Хемингуэю драматург Джон Де Грут в повести «Папа», опубликованной в 1984 году. Позднее Де Грут утверждал, что пьеса «основана на событиях, описанных Хемингуэем или теми, кто его хорошо знал. Произошло ли это на самом деле или нет, мы никогда не узнаем».

Впоследствии эта история неоднократно повторялась со ссылкой на знакомых или современников «папы Хэма», но все их свидетельства всплыли неправдоподобно поздно и слишком разнятся в деталях.

Вердикт — это фейк.

Земельный вопрос

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Нацистская Германия организованно вывозила украинский чернозем во время Великой Отечественной войны?

Весной 2023 года российские СМИ и официальные лица стали говорить о том, что западные страны якобы вывозят чернозем из Украины в ЕС. При этом чиновники и телеканалы напомнили, что тем же самым занимались нацисты во время войны.

Рассказ о воровстве немецкими военными чернозема действительно бытовал в советской устной истории. В статьях, посвященных этому вопросу, чаще всего встречаются лишь два упоминания. Одно приводится со ссылкой на героя Советского Союза Вениамина Гридина, который, правда, со слов своего зятя, рассказывал о захвате красноармейцами немецкого эшелона, груженного черноземом. А вторая история, на которую часто ссылаются в интернете, это статья Анатолия Евича, автора книг о ракетостроении. К началу войны ему было пять лет, и он вспоминал рассказ своего деда, который утверждал, что немцы загружали в вагоны плодородную землю.

Но в авторитетных источниках свидетельства такой практики не находятся. В начале 1970-х историк из ГДР Норберт Мюллер исследовал деятельность нацистов по разграблению восточных территорий, в том числе Украины. В архивных списках вывезенных из СССР запасов сырья числятся многие природные богатства, но чернозема там нет. Историки считают, что перемещение земли в промышленных масштабах процесс нецелесообразный, поскольку не дает быстрого экономического эффекта.

Кроме того, с 1940 года нацисты разрабатывали план «Ост». Он подразумевал выселение коренного населения Польши, Украины и Белоруссии на восток, а освободившиеся территории с плодородными землями должны были занять немецкие колонисты, что делало вывоз чернозема бессмысленным.

Вердикт — это неправда.

Обвинение о двух концах

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На Филиппинах выдан ордер на арест Билла Гейтса за умышленное убийство?

Как сообщалось в соцсетях, суд по тяжким преступлениям Манилы санкционировал арест американского предпринимателя за «умышленное убийство, связанное с внедрением вакцины» от коронавируса. Это решение якобы было принято на основании данных, согласно которым после кампании вакцинации от COVID-19 на Филиппинах резко возросло количество смертей.

Конспирологические утверждения о том, что Билл Гейтс замышляет сократить численность человечества с помощью вакцин, ходят уже полтора десятилетия. Началось все в 2010-м с программы благотворительного фонда Гейтса и его жены. В африканской Гане их голословно обвинили в «экспериментах по сокращению населения», хотя на деле речь шла о проекте по снижению детской смертности в результате масштабной вакцинации. С тех пор предприниматель стал постоянной мишенью конспирологов и антипрививочников. В начале пандемии COVID-19 Гейтса начали обвинять в создании коронавируса, а затем в создании вакцины от этого же заболевания, якобы приводящей к бесплодию. Все эти тезисы давно опровергнуты фактчекерами.

Что касается новости о выдаче ордера на Филиппинах, начнем с того, что в этой стране нет суда по тяжким преступлениям. В официальных источниках или авторитетных СМИ ничего не сообщалось об ордере на арест. Но самое главное, что в филиппинской программе по вакцинации от коронавируса Гейтс или его фонд не принимали никакого участия. А первоисточником новости о причастности миллиардера к тысячам смертей на Филиппинах оказался ресурс News Punch, который известен как сайт, регулярно распространяющий дезинформацию.

Вердикт — это фейк.

Точка кипения

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Правда ли, что холодная вода закипает быстрее горячей?

Об этом регулярно спрашивают на сайтах вопросов и ответов, этот тезис обсуждают в СМИ. Волнует пользователей и вопрос, может ли добавление соли ускорить закипание воды. С точки зрения физики кипение — это процесс парообразования внутри всего объема жидкости. А температура кипения зависит от атмосферного давления: чем оно выше, тем выше и температура. Поэтому в горах чайник закипает быстрее, чем на уровне моря.

Однако на любой высоте процесс кипения происходит по одним и тем же законам: вода поглощает тепло от источника нагревания. Логично, что воде из горячего крана с температурой около 70 градусов по Цельсию для нагрева до точки кипения потребуется меньше времени, чем 20-градусной воде из холодной трубы.

Но помимо давления на температуру кипения влияет количество примесей в воде. В горячую водопроводную воду добавляют различные соединения, чтобы защитить трубы от коррозии. Но их количество на температуру кипения влияет крайне незначительно. А вот известковые отложения на стенках чайника, которые в быту называют накипью, действительно могут существенно замедлять скорость нагрева. Замедлит его и добавление в воду поваренной соли, но незначительно: две столовых ложки на литр воды увеличивают температуру кипения всего на один градус.

Таким образом, горячая вода закипает все-таки быстрее, чем холодная, а пресная быстрее, чем соленая. Однако в быту разница между температурами кипения и скоростью закипания соленой и несоленой воды крайне незначительна. А вот что действительно может ускорить закипание воды, так это плотно закрытая крышка на кастрюле.

Вердикт — это заблуждение.