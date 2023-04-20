В Ульяновской области официально подтвердили самую высокую точку региона

В Ульяновской области нашли и официально подтвердили самую высокую точку региона. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Пока еще безымянная точка находится на территории Радищевского района на юге области. Отметка наивысшей точки составила 369,67 м.

Ранее самой высокой документально удостоверенной точкой региона считался геодезический пункт Зыково в урочище Зимина Гора в Радищевском районе высотой 363,7 м над уровнем моря. Новую высоту открыла экспедиция в составе представителей регионального отделения Русского географического общества (РГО), сотрудников областного управления Росреестра и краеведов.

Андрей Сазонов