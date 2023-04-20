В спецоперации на Украине погиб журналист из Набережных Челнов

В ходе спецоперации России на Украине погиб журналист из Набережных Челнов Алексей Гарнышев. Об этом пишут «Челнинские известия» (входит в госхолдинг «Татмедиа»).

Алексей Гарнышев родился 22 декабря 1998 года в Набережных Челнах. Там же он окончил школу и работал в компании «СТВ-Медиа». Перед спецоперацией он учился в Санкт-Петербурге. Позже он отправился на СВО в Донецкую народную республику в качестве видеооператора одного из проектов. Скончался журналист в Санкт-Петербурге 1 марта от ранений, которые он получил под Угледаром.

Его похоронили на Аллее Героев с воинскими почестями: с почётным караулом, оружейным салютом, оркестром. Его похороны организовали местная администрация и военкомат.

"Ъ-Казань"