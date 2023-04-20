Ничего лишнего, только бизнес

Нижний Новгород восстанавливает репутацию одного из ключевых российских центров делового туризма: в городе ежегодно проводятся форумы с участием первых лиц государства, а Нижегородская ярмарка, основная площадка конгрессно-выставочной деятельности региона, стабильно входит в топ-5 ведущих выставочных центров страны и получает главные отраслевые награды за организацию событий. Эксперты говорят, что регулярные мероприятия в сфере делового туризма — точка роста для экономики в целом: они поддерживают инвестиционную привлекательность региона, его узнаваемость, стимулируют развитие других туристических и экскурсионных продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярмарочная площадь превратилась в комфортное благоустроенное пространство

Фото: пресс-служба Ярмарочная площадь превратилась в комфортное благоустроенное пространство

Фото: пресс-служба

Новая ярмарка

По информации Нижегородской ярмарки, количество мероприятий на ее площадке ежегодно растет: если в 2020 году их было 48, в 2021-м — 56, в 2022-м — 94. Также увеличивается и количество экспонентов: с 3 тыс. в 2020 году до 7,4 тыс. в прошлом. За эти годы выставочные возможности Ярмарки изменились во многом благодаря реновации основной инфраструктуры: возведен второй выставочный павильон, закончен капитальный ремонт первого павильона, построена своя котельная, заработало собственное кафе «Самоварная». В 2021 году при поддержке ОМК завершено благоустройство площади у Главного ярмарочного дома — теперь это комфортное пространство, на территории которого проводятся большие городские праздники. «Благодаря реновации, работе команды и поддержке правительства региона на площадку удалось привлечь множество деловых мероприятий федерального и регионального уровня, некоторые из них стали якорными. Например, конференция ЦИПР, Глобальный форум креативных территорий и Всемирный конгресс традиционной игрушки», — отметила директор по стратегическому развитию АО «Нижегородская ярмарка» Елизавета Зубакина.

На этот год на Ярмарке запланированы как деловые, так и развлекательные события. Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которую в прошлом году посетил премьер Михаил Мишустин, пройдет с 31 мая по 2 июня. Осенью, как ожидается, состоятся конференция Российской ассоциации репродукции человека «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» и Всероссийский форум «Вместе ради детей». В календаре событий на второе полугодие есть флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Лидеры России».

Кроме того, на Ярмарке пройдут традиционные летние развлекательные мероприятия (кинопоказы, фестиваль медиаискусства Intervals и др.), а зимой организуют каток и Рождественский базар. На лето-осень запланировано и несколько крупных спортивных событий: соревнования по киберспорту, турнир по бальным танцам, первенство России по баскетболу 3х3.

Федеральные оценки

Усилия команды Ярмарки и областных властей по организации мероприятий ежегодно оценивают эксперты профильных премий и отраслевых рейтингов. Так, по итогам прошлого года Нижегородская ярмарка получила награду национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в специальной номинации «Национальное событие 2022 года» за празднование своего 200-летия (а в целом регион был отмечен в 12 номинациях премии).

А в исследовании креативного потенциала регионов России, которое провели Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C и Институт развития креативных индустрий Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, Нижегородс­кая область заняла третье место после Петербурга и Ленинградской области и Татарстана (Москву в итоговое ранжирование не включили). Эксперты отметили, что «Нижегородская область обеспечила себе третье место за счет высоких результатов в блоке, оценивающем опыт проведения профильных мероприятий».

«Необходимо подчеркнуть, что высокие позиции Нижегородской области помимо проведения профильных мероприятий были обеспечены также системной работой в правовом поле в отношении креативных индустрий. В регионе работают документы стратегического развития, реализуются меры финансовой поддержки и иные инструменты стимулирования развития креативных индустрий. Что касается профильных мероприятий, то деловые события сыграли значимую роль. Креативные мероприятия чаще являются многопрофильными, объединяя в программе активности различного характера», — добавляют в Институте развития креативных индустрий (ИРКИ) НИУ ВШЭ. Наиболее заметными в информационном поле креативными мероприятиями эксперты института назвали Форум креативных территорий, Международный фестиваль медиаискусства Intervals, региональный креативный образовательный форум «Обновляем мир», Фестиваль креативных индустрий Telling Stories, Первый фестиваль современной городской культуры UrbanBeat Fest.

Деловые выгоды

Регулярные деловые мероприятия влияют на экономику страны, отмечают эксперты. По данным MICE-агентства (M, meetings — деловые встречи; I, incentives — инсентив-мероприятия, тимбилдинги; С, conventions — соглашения; E, exhibitions — выставки) «Аэроклуб Тур», из 62,5 млн туристов в России в 2022 году было 12,5 млн деловых, при этом спрос на деловые мероприятия вырос на 54%. Согласно оценке экспертов, доля деловых туристов в общем турпотоке в среднем составляет 20%.

В Нижегородской области в прошлом году общий турпоток правительство оценило в 3,9 млн человек, из них 780 тыс. — бизнес-туристов.

По оценкам аналитиков, существует мультипликативный эффект делового туризма: каждый рубль, инвестированный в MICE, обращается в 5–7 руб. дохода в сопряженные сегменты других отраслей экономики.

«Деловой туризм всегда считался точкой роста для туристической индустрии регио­на и региональной экономики в целом. Регулярные мероприятия в сфере делового туризма поддерживают инвестиционную привлекательность региона, его узнаваемость, стимулируют развитие иных туристических и экскурсионных продуктов, интерес к дестинации уже не с деловыми, а с иными целями. Пример Нижегородской области подтверждает эти гипотезы. В частности, Нижегородская ярмарка сейчас является не только исторической достопримечательностью города, но и значимой площадкой конгрессно-выставочной деятельности, креативным пространством, привлекательным для местных жителей и гостей», — отмечают в ИРКИ. По наблюдениям экспертов института, российские регионы проявляют все больший интерес к развитию делового туризма, создают структуры, призванные привлекать в регион организаторов крупных деловых мероприятий: «Чаще регионы стремятся собрать пул флагманских мероприятий, продвигающих регион. Ключевым фактором, стимулирующими развитие делового туризма, видится наличие и развитие профессиональной инфраструктуры — отелей, транспортно-логистических систем, конгрессных и выставочных площадок. Также важную роль играет развитие сопутствующей инфраструктуры, которая помогала бы насыщать и разнообразить культурные и общественные треки программ деловых мероприятий».

Людмила Аристова