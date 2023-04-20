Любыми путями

Одно из ключевых направлений развития туристической привлекательности Нижегородской области — совершенствование транспортной инфраструктуры и маршрутной сети для путешествий на всех видах транспорта: самолетом, поездом, автомобилем и по реке. Нижний Новгород усиливает позиции по всем направлениям. Аэропорт за четыре года нарастил долю межрегиональных перевозок по России с 30% до 62%. Горьковская железная дорога развивает туристические маршруты внутри области. А судоходные компании увеличивают флот судов на подводных крыльях, хорошо зарекомендовавших себя в навигацию прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые «Валдаи» перевезли в навигацию 2022 года более 68 тыс. человек

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Новые «Валдаи» перевезли в навигацию 2022 года более 68 тыс. человек

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

По воздуху

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова (управляется УК «Аэропорты регионов») на протяжении последних нескольких лет фиксирует устойчивый рост пассажиропотока на внутрироссийских линиях: количество пассажиров на них выросло с 794 тыс. в 2019 году до 1,1 млн в 2022 году. «При этом пассажиропоток на международных линиях показывал разнонаправленную динамику, что было обусловлено внешними факторами: ограничениями из-за пандемии в 2020 году и изменением международной обстановки в 2022 году», — отмечают в компании. .

Доля межрегиональных перевозок по России, минуя Москву, за четыре года выросла в два раза, с 30% в 2019 году от общего объема внутрироссийского пассажиропотока аэропорта до 62% в 2022 году. При этом количество пассажиров на рейсах в Москву упало с 555 тыс. до 412 тыс. «Это объясняется снижением роли Москвы как транзитного пункта из-за сокращения международных полетов в целом и развития прямого авиасообщения с регионами из аэропорта Нижнего Новгорода», — комментируют статистику в аэропорту.

Наиболее востребованными внутренними направлениями за минувшие четыре года были рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Калининград, Самару, Пермь, Казань и Новосибирск. По некоторым из них пассажиропоток вырос в пять и более раз.

Аэропорт продолжает как увеличивать частоту рейсов по действующим направлениям, так и расширять географию полетов, чтобы по стране можно было летать из Нижнего напрямую, а не через Москву. Так, в 2021 и 2022 году появились новые или были возобновлены после перерыва прямые перелеты в Волгоград, Минеральные Воды, Махачкалу, Астрахань, Саратов, Мурманск, Челябинск, Оренбург.

По рельсам

В железнодорожном сообщении Москва сохраняет свое значение для нижегородского пассажиропотока: по данным областных властей, в минувшем году направление Москва — Нижний Новгород стало вторым по популярности в России, уступив первенство только направлению Москва — Санкт-Петербург.

По данным Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «Российские железные дороги»), в 2021 году после пандемии пассажиропоток из столицы в Нижний и обратно вырос на 52% и достиг 2,2 млн человек, в прошлом году прибавил 6% и превысил 2,3 млн человек. В настоящее время в Москву курсируют 10 пар скоростных поездов «Ласточка» и 14 поез­дов дальнего следования, как прямых, так и проходящих.

ГЖД активно развивает туристические перевозки по Нижегородской области. В 2022 году компания организовала более 60 таких рейсов в пригородном сообщении, перевезено порядка 8 тыс. человек. Это, например, маршрут «В гости к Морозко» в Варнавино, «Семеновский торжок» в Семенов, в деревню Простоквашино (до станции Урень), в Большое Болдино (до станции Ужовка), экскурсия на фабрику мороженого «Колибри» («Морозный экспресс» на паровозной тяге) и другие.

В последние годы ГЖД вместе с компанией-перевозчиком АО ВВППК активно взаимодействует с туристическими агентствами, участвует в профильных мероприятиях по развитию внутреннего туризма. Так, в августе прошлого года магистраль представляла свою экспозицию на выставке «Нижегородский край — земля Серафима Саровского».

Сейчас посещение земли Серафима на поезде доступно в рамках мультимодального маршрута Москва — Арзамас — Дивеево: рейсы поездов и автобусов, которые ежедневно отправляются в Дивеево с железнодорожного вок­зала Арзамас-2, согласованы по времени отправления и прибытия. Для пересадки на автобус действует тот же билет, что и на поезд.

В 2022 году был организован новый маршрут по схеме «электричка + автобус» Киров — Котельнич (по железной дороге) — Даровской (на автобусе). Синхронизировано время отправления электропоездов и автобусов, в день организовано три пересадочных рейса. Также ежедневно организованы мультимодальные маршруты из Нижнего Новгорода в Шарангу, Ветлугу, Воскресенское.

Кроме того, в прошлом году стартовали мультимодальные туристические перевозки из городов, имеющих железнодорожное сообщение с Нижним Новгородом, в Городец по схеме «поезд + „Валдай“»: пассажиры могли одновременно купить билеты на поезда дальнего следования и скоростное судно на подводных крыльях «Валдай». В 2023 году планируется расширение маршрутов: из Нижнего Новгорода в Юрино, Балахну, Павлово и Городец.

По воде

Для «Валдаев» прошлогодняя навигация была очень удачной: число маршрутов этих судов на подводных крыльях (СПК), которые выпускают в Нижегородской области, увеличилось с 11 до 16. Совершено более 3 тыс. рейсов, на которых перевезено почти 70 тыс. пассажиров. Средняя загрузка судов — 68%.

Управляющая «Валдаями» компания «Водолет» охватила речным сообщением четыре региона, соединив Нижегородскую область с Ивановской, а также республиками Марий Эл и Чувашией. «Валдаи» популярны не только у туристов: половина пассажиров пользуется рейсами как регулярными, а не как экскурсионными — чтобы просто добраться из одного пункта в другой. А как прогулочный был особенно популярен маршрут в Юрино (Марий Эл), где находится замок Шереметевых. СПК «долетали» до поселка за три часа — на пару часов быстрее, чем на автомобиле. Билет на экскурсию был включен в стоимость проезда, и в итоге в течение всего лета загрузка судов была 100%.

В этом году «Водолет» расширил свой флот. В навигацию должен выйти новый скоростной «Метеор 120Р», тоже нижегородского производства. Он более вместителен, чем «Валдай», и более устойчив к волнам, поэтому компания рассматривает «Метеор» в том числе на маршрутах через водохранилища — в Кострому, Ярославль и Казань. Кроме того, «Водолет» получил от ОСК новое прогулочное судна «Соталия». Предполагается, что этот речной трамвайчик с широким панорамным остеклением будет курсировать от речного вокзала до Стрелки.

Параллельно региональные власти развивают инфраструктуру: в прошлом году появились специальные причалы на Стрелке и в Юрино, заказано пять новых понтонов, которые в этом году будут установлены в Чкаловске, Дзержинске, в Макарьеве, рядом с Шуховской башней на Оке, в микрорайоне «Юг» на Автозаводе. Кроме этого, у властей есть планы по монтажу пристаней в Васильсурске, Лыскове, поселке Память Парижской Коммуны.

Людмила Аристова