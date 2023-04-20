«Промышленный туризм — нечто большее, чем просто пункт в экскурсионной программе»

Еще несколько лет назад казалось, что увидеть, как плавят сталь, можно только в видеороликах или телесюжетах. Сегодня экскурсии на металлургическое производство доступны для всех желающих. Одним из первых в стране принимать туристов начал выксунский завод Объединенной металлургической компании. Чей опыт вдохновил на запуск маршрутов по предприятию, насколько они популярны и как стимулируют развитие города в целом, рассказывают председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых и председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Ловен Фото: Алексей Ловен

— Как и когда возникла идея экскурсий на производство? На чей опыт вы ориентировались? Чем вдохновлялись?

Анатолий Седых: Бум промышленного туризма случился в Европе больше четверти века назад. В какой-то момент там поняли, что удовлетворить искушенного туриста традиционной программой посещения музеев, площадей, мостов и набережных стало невозможно. И тогда возникло это новое туристическое движение.

Вы знаете, когда путешествуешь по Европе, отмечаешь, как внимательно там относятся ко всему, что связано с производством и технологиями. Например, в регионе Рур в Западной Германии многие неработающие промышленные объекты и шахты переоборудованы в музейные пространства. Все желающие могут увидеть там удивительные артефакты, проследить настоящую эволюцию инженерной мысли.

Ирина Седых: Или тот же музей BMW в Мюнхене. Вот где можно своими глазами увидеть всю историю технологий и преображения этого популярного во всем мире автомобильного бренда. Здесь представлен весь модельный ряд компании за все время ее существования. И люди со всего мира стремятся попасть в этот музей. Ежегодно его посещают более 250 000 человек. Но эти музеи — остановившаяся история, так сказать...

А. С.: Наша же идея изначально была в том, чтобы показать настоящее и будущее российской промышленности. Когда видишь масштабы современного металлургического производства, дух захватывает.

Раньше мы организовывали экскурсии на производство для наших партнеров. Тонны раскаленного металла, подобно лаве из кратера ожившего вулкана, неизменно вызывали восторг. И тут возникла мысль: а почему бы нам не сделать промышленный туризм чем-то большим, чем просто пункт в программе визитов для наших партнеров по бизнесу? Тем более что среди посетителей предприятий ОМК наверняка могли бы быть будущие сотрудники и даже амбассадоры.

— И здесь вы принялись изобретать велосипед?

А. С.: Нет, конечно. Мы внимательно изучили опыт отечественных и западных промышленных предприятий. Наши коллеги по металлургической отрасли изначально так же, как и мы, проводили закрытые ознакомительные экскурсии по производству для своих партнеров. А вот на некоторых авиационных предприятиях в Европе довольно давно проходят открытые экскурсии для всех желающих. Там своими глазами можно увидеть, как строятся современные самолеты.

Или же экскурсии на производство автомобилей в Великобритании. За два часа прогулки по заводу вы увидите весь производственный процесс от сборки и покраски автомобилей до установки в него программного обеспечения. Это вдохновляет.

— Как встретили идею организации открытых туристических экскурсий на ваших предприятиях?

А. С.: На самом деле, хорошо. Выксунский завод ОМК вообще можно назвать пионером в области промышленного туризма в России. Мы взялись за проект, когда все только начинали говорить о промтуризме, но мало кто понимал, с чего начать. Силами сотрудников нашей компании, с учетом всех требований техники безопасности, разработали туристические маршруты по промплощадке. Позднее на территории предприятия появился стрит-арт-парк с муралами на зданиях цехов. Со временем расширили наш проект и на другие предприятия компании. Сегодня на заводах ОМК в Чусовом и Благовещенске тоже есть на что посмотреть и есть чем восхититься. Там сложились свои практики промтуризма.

— Зачем компании программы промышленного туризма? Какой эффект за пять лет вы наблюдаете?

А. С.: Для большой промышленной компании промтуризм — скорее имиджевый проект, но он дает комплексный эффект для моногородов. В этом есть огромный стимул для развития городской инфраструктуры.

И. С.: Кроме посещения цехов туристы же должны где-то жить, чем-то питаться, покупать сувениры и прочее. Им интересны и городские достопримечательности, и активный отдых в окрестностях. Промтуризм может стать настоящим драйвером развития территорий. И просто замечательно, что мы видим понимание и здоровый отклик со стороны местных властей в отношении подобных инициатив.

А. С.: Кстати, промышленный туризм можно рассматривать как часть программы проф­ориентации молодежи, развенчание мифов о работе на заводах. Студенты инженерных специальностей — наши потенциальные сотрудники — имеют прекрасную возможность своими глазами увидеть, каким может быть их рабочее место: комфортным, современным, светлым, автоматизированным и т. д. Когда подростки видят, что у нас на металлургическом заводе пост управления оператора напоминает кабину космического корабля, это впечатляет, это запоминается, это может помочь определиться с дальнейшим выбором профессии.

— В Выксе создан единственный в России индустриальный стрит-арт-парк. Как придумали концепцию? Планируется ли расширять экспозицию?

И. С.: Индустриальный стрит-арт парк Выксунского завода ОМК — это уникальный культурный проект. Здорово, что на идею его создания практически сразу откликнулись ведущие российские художники, увлеченные индустриальной тематикой. Сейчас стены трех заводских цехов украшают муралы Алексея Луки, Миши Most и Эрика Булатова. У нас есть планы по дальнейшему развитию проекта.

А. С.: Это помогает нашим сотрудникам взглянуть иначе на окружающую их действительность, почувствовать масштаб и значимость их каждодневного труда. Для современных художников — это уникальный опыт работы в уникальном индустриальном контексте.

— Ваши проекты по развитию промышленного туризма на протяжении нескольких лет получали отраслевые премии. Что они значат для вас?

И. С.: На самом деле, мы не ставили перед собой цель собрать какие-либо отраслевые награды. Куда важнее для нас то, что экскурсионный поток на наши предприятия не ослабевает. Если посмотреть на число туристов посетивших Выксу в прошлом году, то это более 39 000 человек. Есть уверенность, что при развитии всех наших социальных проектов, турпоток вырастет еще в четыре раза — до 160 000 туристов в год.

А. С.: Раньше считалось: чтобы увидеть, как плавят сталь, нужно лететь из Москвы далеко — скажем, на Урал. А мы сделали так, что все самое зрелищное в металлургии можно увидеть в четырех-пяти часах езды от столицы.

— В программе промышленного туризма, а также среди экскурсий по городу есть маршруты для людей с ограниченными возможностями. Как вы разрабатывали эти маршруты?

И. С.: В фонде «ОМК-Участие» накоплен огромный опыт работы с особыми людьми. У нас есть масштабная программа «Город возможностей». Внутри нее успешно развивается проект «Выкса. Доступ есть» по социализации людей с инвалидностью. За время реализации проекта только сотрудники музея истории выксунского завода ОМК, например, провели более 150 экскурсий, в которых смогли принять участие более 1 000 взрослых и детей с различными формами инвалидности. А различных форматов работы с этими людьми десятки.

Мы стремимся системно подходить к подобным вопросам. Фонд «ОМК-Участие» поддерживает центр помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью «Выкса. Созвездие». Здесь оказывают психологическую и психотерапевтическую помощь родителям детей с особенностями физического развития, проводится информационная поддержка. Тем самым мы стремимся помогать в решении проблем с их здоровьем, развитием и социализацией.

В рамках программы «Город возможностей» мы стремимся обеспечить равные возможности для людей с инвалидностью в трудоустройстве, обучении, полноценный доступ к объектам культуры и культурным мероприятиям.

— Сейчас в Выксе активно строятся объекты индустриально-туристического «Шухов парка». Каким вы его видите? Как он изменит город?

А. С.: Прежде я хотел бы еще раз пояснить, зачем мы в целом занимаемся социальными программами в городах нашего присутствия, и речь, конечно же, не только про Выксу. Предприятия ОМК располагаются в моногородах и относятся к градообразующим. Тысячи людей работают на наших заводах. И, отработав восьмичасовую смену, заводчане приходят домой, выходят на прогулку с детьми, на улицу, идут в парк, перемещаются по городу и так далее. Крайне важно, чтобы от увиденного им не хотелось сесть на ближайший поезд и уехать куда-то вдаль. А проблема внутренней миграции существует. Молодежь смотрит в сторону региональных столиц, более амбициозные и талантливые уезжают в Москву. А ведь это могли бы быть в будущем наши сотрудники — молодые, образованные, энергичные.

Именно поэтому мы вкладываем сегодня колоссальные средства в создание комфортной городской среды в городах нашего присутствия. Я убежден, что счастливые и довольные своей жизнью люди никуда переезжать не будут, да и на работу они идут с большей радостью. Поэтому, говоря о будущем городов, где работает ОМК, уверен, что мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы в них было комфортно жить.

Что касается «Шухов парка», то очевидно, он должен стать одной из точек притяжения людей. Посмотрите на Краснодар. Там благодаря усилиям частного инвестора возвели парк «Краснодар». Сегодня тысячи туристов со всей страны едут туда с экскурсиями. Потенциал «Шухов парка» ничуть не меньше. Этот уникальный проект объединит в себе историческое наследие и современные пространства для образования, спорта, искусства и отдыха. Уверен, что каждый найдет здесь что-то свое.

Подготовила Людмила Аристова