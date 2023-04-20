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Коммерсантъ FM
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В Севастополе не будут проводить парад Победы

Парада Победы в Севастополе, как и в Крыму, в этом году не будет, заявил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства региона. По его словам, решение приняло Министерство обороны. Другие праздничные мероприятия, отметил губернатор, в городе состоятся.

«Внимание ветеранам будет уделено на различных площадках наших учреждений, в парках и скверах... Также есть предложения от флота провести маленькие парады под окнами домов ветеранов»,— добавил господин Развожаев.

Неделю назад парады Победы отменили в Крыму, а также в граничащих с Украиной Курской и Белгородской областях.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Парад по расчету».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Фотогалерея

Военные парады в честь Дня Победы в 2022 году

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Министр обороны России Сергей Шойгу на военном параде в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу на военном параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В этом году в столице и других регионах отменили воздушную часть праздничного парада

В этом году в столице и других регионах отменили воздушную часть праздничного парада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев (слева) и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на параде в Москве

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев (слева) и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу (справа) после парада

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу (справа) после парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) и мэр Москвы Сергей Собянин (слева) перед началом парада

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) и мэр Москвы Сергей Собянин (слева) перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев и первоиерарх Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и Всея Руси Корнилий перед началом парада на Красной площади

Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев и первоиерарх Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и Всея Руси Корнилий перед началом парада на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) перед началом парада в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) перед началом парада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Александр Новак на параде в Москве

Заместитель председателя правительства России Александр Новак на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны России Сергей Шойгу принимает парад, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Министр обороны России Сергей Шойгу принимает парад, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл перед началом парада в Москве

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл перед началом парада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на параде в Москве

Расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Парадный расчет казачьего войска во время парада на Красной площади

Парадный расчет казачьего войска во время парада на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военный парад на Красной площади в Москве

Военный парад на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Художественный руководитель театра-студии Олега Табакова, актер, режиссер Владимир Машков (в центре) и ректор МГУ Виктор Садовничий на параде

Художественный руководитель театра-студии Олега Табакова, актер, режиссер Владимир Машков (в центре) и ректор МГУ Виктор Садовничий на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие на параде, посвященном 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие на параде, посвященном 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музыканты военного оркестра на параде в Москве

Музыканты военного оркестра на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие-женщины на параде Победы в Москве

Военнослужащие-женщины на параде Победы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие на параде в Москве

Военнослужащие на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Парад Победы на Красной площади в Москве

Парад Победы на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие на параде Победы в Москве

Военнослужащие на параде Победы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Танк Т-34-85 на параде в Москве

Танк Т-34-85 на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зенитно-ракетный комплекс С-400 на параде в Москве

Зенитно-ракетный комплекс С-400 на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» на Красной площади

Самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ «Ракушка» на Красной площади

Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ «Ракушка» на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий-участник праздничного парада в Москве

Военнослужащий-участник праздничного парада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ракетный комплекс «Ярс» на параде в Москве

Ракетный комплекс «Ярс» на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ветераны Великой Отечественной войны на параде в Москве

Ветераны Великой Отечественной войны на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военная техника на Красной площади

Военная техника на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на Красной площади

Военная техника на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Проезд военной техники на параде в Москве

Проезд военной техники на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный парад на Красной площади в Москве

Военный парад на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Парад победы в Мурманске на проспекте Ленина

Парад победы в Мурманске на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Александр Смолин  /  купить фото

Люди смотрят парад Победы в Александровском парке в Санкт-Петербурге

Люди смотрят парад Победы в Александровском парке в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Военный парад на площади Куйбышева в Самаре

Военный парад на площади Куйбышева в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Военный парад на площади Куйбышева в Самаре

Военный парад на площади Куйбышева в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Военный парад в Воронеже

Военный парад в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Военный парад в Воронеже

Военный парад в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Военнослужащие во время парада в Нижнем Новгороде

Военнослужащие во время парада в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Военный парад в Нижнем Новгороде

Военный парад в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Истребитель во время парада в Нижнем Новгороде

Истребитель во время парада в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участники парада Победы в Новосибирске

Участники парада Победы в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Парад Победы в Новосибирске

Парад Победы в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Парад Победы в Новосибирске

Парад Победы в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Военный парад в Екатеринбурге

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военный парад в Екатеринбурге

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военный парад в Екатеринбурге

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Военный парад в Севастополе

Военный парад в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военный парад в Севастополе

Военный парад в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военный парад в Севастополе

Военный парад в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военный парад в Ростове-на-Дону

Военный парад в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военный парад в Ростове-на-Дону

Военный парад в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военный парад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Военный парад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

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Министр обороны России Сергей Шойгу на военном параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В этом году в столице и других регионах отменили воздушную часть праздничного парада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев (слева) и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу (справа) после парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) и мэр Москвы Сергей Собянин (слева) перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев и первоиерарх Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и Всея Руси Корнилий перед началом парада на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) перед началом парада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Александр Новак на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны России Сергей Шойгу принимает парад, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл перед началом парада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Парадный расчет казачьего войска во время парада на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военный парад на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Художественный руководитель театра-студии Олега Табакова, актер, режиссер Владимир Машков (в центре) и ректор МГУ Виктор Садовничий на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие на параде, посвященном 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музыканты военного оркестра на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие-женщины на параде Победы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Парад Победы на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие на параде Победы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Танк Т-34-85 на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зенитно-ракетный комплекс С-400 на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ «Ракушка» на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий-участник праздничного парада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ракетный комплекс «Ярс» на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ветераны Великой Отечественной войны на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военная техника на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Проезд военной техники на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный парад на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Парад победы в Мурманске на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Александр Смолин  /  купить фото

Люди смотрят парад Победы в Александровском парке в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Военный парад на площади Куйбышева в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Военный парад на площади Куйбышева в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Военный парад в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Военный парад в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Военнослужащие во время парада в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Военный парад в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Истребитель во время парада в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участники парада Победы в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Парад Победы в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Парад Победы в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Военный парад в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военный парад в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военный парад в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военный парад в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военный парад в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военный парад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

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