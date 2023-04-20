В Севастополе не будут проводить парад Победы

Парада Победы в Севастополе, как и в Крыму, в этом году не будет, заявил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства региона. По его словам, решение приняло Министерство обороны. Другие праздничные мероприятия, отметил губернатор, в городе состоятся.

«Внимание ветеранам будет уделено на различных площадках наших учреждений, в парках и скверах... Также есть предложения от флота провести маленькие парады под окнами домов ветеранов»,— добавил господин Развожаев.

Неделю назад парады Победы отменили в Крыму, а также в граничащих с Украиной Курской и Белгородской областях.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Парад по расчету».

Александр Дремлюгин, Симферополь