В Крыму отменили Парад Победы

Власти Крыма решили отменить в нынешнем году праздничный парад, демонстрации и шествия на 9 Мая, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, это решение обусловлено соображениями безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Несмотря на отмену праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма также отметил, что власти Севастополя решили поступить аналогичным образом, однако потом уточнил, что данные меры касаются только республики.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, заявил, что решение об отмене военного парада на 9 Мая в городе-герое в данный момент не принято. Продолжаются консультации с Минобороны о его проведении.

Напомним, ранее парады победы отменили в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь