Набиуллина предложила возложить на банки больше ответственности за противодействие мошенникам

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что кредитные организации должны нести больше ответственности за противодействие мошенникам. Такое мнение она выразила во время выступление перед депутатами Госдумы.

«Нужно продолжать работу, и большая ответственность должна быть на банках, потому что сейчас последствия социальной инженерии расхлебывают только сами люди»,— сказала госпожа Набиуллина в Госдуме.

Глава регулятора считает, что банки должны компенсировать потери клиентам, если кредитной организации из информационного обмена с ЦБ было известно, что перевод осуществляется на счет мошенников. Речь идет о специальной базе данных подозрительных счетов. Такой законопроект пока принят в Госдуме в первом чтении.

Глава ЦБ рассказала о наращивании работы в противодействии мошенникам в 2022 году после того, как у регулятора «появились необходимые правовые основания». По ее словам, благодаря новым законам, число успешных атак сократилось, несмотря на рост общего числа. Для борьбы с социальной инженерией, как считает госпожа Набиуллина, необходима координация усилий ЦБ, правоохранительных органов, банков и телекоммуникационных операторов. Она отметила, что уже сейчас есть системы быстрой блокировки мошеннических номеров и сайтов.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поддержал инициативу ЦБ об обязанности банков возвращать похищенные мошенниками деньги. «Предложения Центрального банка ориентированы на защиту наших граждан. Давайте сделаем все, чтобы люди не страдали»,— сказал господин Володин.

В 2022 году число случаев хищения денег с банковских счетов россиян сократилось впервые за семь лет — на 15,31%, до 877 тыс. Размер ущерба при этом вырос на 4,3%, до 14,2 млрд руб. ЦБ сообщал, что по его инициативе было заблокировано более 750 тыс. телефонных номеров, которые использовали мошенники.

О банковском мошенничестве в 2022 году — в материале «Ъ» «На фишинговой прямой».

Леонид Уварчев