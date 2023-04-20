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Коммерсантъ FM
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Попытка установить перемирие в Судане провалилась

Столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) возобновились в столице Хартуме, несмотря договоренность о 24-часовом перемирии, сообщил в четверг, 20 апреля, саудовский телеканал «Аль-Хадас».

Взрывы были слышны в разных частях Хартума, в частности вокруг здания Генштаба и Дворца республики (президентский дворец). Поступают сообщения и о боях в других районах Судана. Так, суданская армия объявила о взятии контроля над крупной военной базой на северо-западе страны.

В то же время представители СБР подчеркивают, что по-прежнему привержены перемирию, но вынуждены реагировать на атаки армии.

Договоренность о прекращении огня на 24 часа вступила в силу в 18:00 по местному времени (19:00 мск) в среду. И это уже не первая попытка установить гуманитарное перемирие между сторонами конфликта. Предыдущее соглашение было достигнуто в начале недели при посредничестве США, но так и не было выполнено.

Напомним, что конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования разгорелся в конце прошлой недели, став итогом разногласий между главой Суверенного совета Судана и главнокомандующим Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу, под чьим подчинением находятся СБР. В различных интервью они продолжают обвинять друг друга.

Данные о погибших в результате столкновений в Судане разнятся. По данным Всемирной организации здравоохранения, число мирных граждан, ставших жертвами конфликта, превысило 300 человек. Данные суданских врачей чуть меньше. В любом случае речь идет о тысячах пострадавших. Число погибших военных и бойцов СБР неизвестно. Многие страны отправляют самолеты в Судан для эвакуации своих граждан.

Подробнее о ситуации в Судане в статье «Судные дни Судана».

Дарья Худякова

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