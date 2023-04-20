Участник банды Басаева получил 23 года колонии за нападение на псковский десант в 2000 году

Участник вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба Махди Магомедов приговорен к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за участие в нападении на военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск 29 февраля 2000 года. Магомедов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram.

«Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Магомедов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на высоте 776»,— говорится в заявлении пресс-службы.

В СКР отмечают, что нападение на десантников было осуществлено с трех сторон, а Магомедов при этом производил прицельные выстрелы в российских военнослужащих. В результате боестолкновения погибли 84 военных РФ, а четверо получили ранения средней степени тяжести, напоминает ведомство.

В заявлении пресс-службы ФСБ, которое цитирует «Интерфакс», сообщается, что к моменту вынесения приговора Магомедов по кличке Палач уже отбывал наказание в виде 21 года лишения свободы за нападение в марте 2000 года на колонну Пермского ОМОНа и военнослужащих комендатуры у села Джани-Ведено в Веденском районе Чечни. В результате нападения погибли 26 сотрудников ОМОНа и 6 военнослужащих, 6 сотрудников и 1 военный получили ранения, попали в плен, а после были убиты 9 сотрудников и 1 военный.

В октябре 2022 года СКР сообщил о задержании двух участников банды Басаева в рамках расследования вооруженного нападения на псковских десантников в феврале 2000 года. Адильхан Елманбетов был задержан сотрудниками УФСБ в Томской области, а Тахир Бегельдиев — в Ставропольском крае.

13 апреля верховный суд Чечни признал виновным и приговорил к пожизненному заключению другого участника банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Его имя не разглашается. Осужденный признан виновным по статье 279 УК (активное участие в вооруженном мятеже) и статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа и военнослужащего). Ранее судами Северо-Кавказского федерального округа за нападение на колонну пермского ОМОНа в Джани-Ведено к длительным срокам были приговорены семь участников банды Басаева и Хаттаба.

Эрдни Кагалтынов