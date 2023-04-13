Участник банды Басаева получил пожизненный срок за нападение на колонну ОМОНа в 2000 году

Верховный суд Чечни признал виновным и приговорил к пожизненному заключению участника вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. О решении суда сообщает Генпрокуратура РФ. Имя осужденного не раскрывается.

Суд установил, что подсудимый в марте 2000 года у села Джани-Ведено Веденского района Чечни в составе банды совершил нападение на колонну пермского ОМОНа. В результате нападения погибли 26 сотрудников ОМОНа и 6 военнослужащих, 6 сотрудников и 1 военный получили ранения, попали в плен, а после убиты 9 сотрудников и 1 военный.

Осужденный признан виновным по статье 279 УК (активное участие в вооруженном мятеже) и статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа и военнослужащего). Ранее судами Северо-Кавказского федерального округа за нападение на колонну пермского ОМОНа в Джани-Ведено к длительным срокам были приговорены семь участников банды Басаева и Хаттаба.

Подробности боя возле Джаней-Ведено — в материале «Ъ» от 2000 года «Пермский ОМОН держался до последнего патрона».

Григорий Лейба