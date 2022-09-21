Group-IB основана в 2003 году, занимается разработкой решений для предотвращения кибератак, борьбы с мошенничеством и защиты брендов от цифровых рисков.

В июле 2022 года активы Group-IB в России и странах СНГ были переданы новому юридическому лицу — ООО «Адаптивные технологии безопасности». Среди его учредителей — основатель Group-IB Илья Сачков (37,5%), гендиректор и сооснователь Group-IB Дмитрий Волков (25%), ООО «Альтера Капитал» (25%) и ООО «Киберинвест» (12,5%). Российское ООО возглавил Валерий Баулин. Штаб-квартира ООО находится в Москве, компания является резидентом «Сколково» и «Иннополиса» (Татарстан). Число сотрудников в России — более 550 человек.

Под управлением глобальной штаб-квартиры Group-IB Global Private Ltd (Сингапур) находятся центры исследования киберугроз в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.