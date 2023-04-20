«РИА Новости»: командующим Тихоокеанским флотом может стать адмирал Виктор Лиина

Командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на пост нового командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на два источника в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Лиина

Фото: Минобороны РФ Виктор Лиина

Фото: Минобороны РФ

Два источника, близких к военному ведомству, подтвердили ТАСС, что главой ТОФ, вероятнее всего, станет господин Лиина. Один из собеседников агентства сообщил, что пост командующего Балтийским флотом может занять вице-адмирал Владимир Воробьев, который сейчас является заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Ранее сегодня, 20 апреля, стало известно, что пост командующего ТОФ покинул адмирал Сергей Авакянц. По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, господин Авакянц получил назначение на новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

54-летний Виктор Лиина окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола. С 2010 по 2012 год он был командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота. В октябре 2012 года господин Лиина был назначен командующим войсками и силами на северо-востоке России ТОФ. Занимал эту должность до 2014 года. С 2019 по 2021 год был заместителем начальника Генштаба ВС РФ. Занимает должность командующего Балтийским флотом с октября 2021 года.

Эрдни Кагалтынов