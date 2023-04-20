Пособник международной террористической организации арестован в Омске

Суд Омска, удовлетворив ходатайство следствия, заключил под стражу пособника запрещенной международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, иностранный гражданин, проживающий в Омске, вступил в контакт с находящимися в Сирии участниками террористической организации, предложил им помощь в ресурсном обеспечении. В частности, установили спецслужбы, он оказал содействие в создании Telegram-канала, который в последующем должен был использоваться для сбора денег на приобретения оружия и боеприпасов для боевиков.

Кроме того, подозреваемый сам намеревался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. Для этого он изучил правила обращения со взрывными устройствами, прошел обучение минно-взрывному делу, скачав методички из интернета.

Иностранца задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

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Илья Николаев