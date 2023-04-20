Военнослужащий на Алтае получил девять лет колонии за неявку на службу

В Барнауле (Алтайский край) трибунал вынес приговор матросу Евгению Зеленкову. По информации Telegram-канала 2-го Восточного окружного военного суда, военнослужащего признали виновным в уклонении от прохождения службы в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ) и ему назначили девять лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как указывается в материалах следствия, матрос без уважительных причин в период мобилизации дважды не прибыл в срок в свою воинскую часть. Каждый раз Евгений Зеленков отсутствовал на службе более месяца. По информации суда, 31 октября 2022 года матрос не явился на службу, но 1 декабря его поймали правоохранители и доставили в военную комендатуру. С 15 декабря он вновь отсутствовал в части, пока 31 января 2023 года его не задержали полицейские. В марте матрос предстал перед судом.

В военсуде сообщили, что решение вынесено по совокупности приговоров — ранее матрос уже был осужден за неявку на службу на два года и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Константин Воронов, Новосибирск