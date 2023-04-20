В отношении воронежского бизнесмена Романа Кубанева введена процедура реструктуризации долгов

Арбитражный суд Воронежской области признал обоснованным требования фармдистрибьютора «ФК Гранд капитал Воронеж» о признании несостоятельным местного бизнесмена Романа Кубанева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Это следует из документов суда. Финансовым управляющим утвержден Денис Иванов. В третью очередь кредиторов включен 4,5 млн руб. долга господина Кубанева перед ООО «ФК Гранд капитал Воронеж». Следующее заседание по делу назначено на 9 октяря.

Роман Кубанев известен в регионе как бывший владелец аптечной сети «Фармия». В начале апреля суд ввел процедуру наблюдения в отношении управляющего этой сетью одноименного ООО. Ранее иски о банкротстве получали и другие структуры фармацевтической группы — ООО «Визит-Фарм» и ООО «Мединвест групп».

Сам бизнесмен ранее пояснял, что он выступал поручителем по долгам одного из юрлиц, отошедших новому собственнику после продажи бизнеса. В прошлом году господин Кубанев принял решение о продаже «Фармии» тульской сети «Здесь аптека» Дмитрия Сокола.

Подробнее о претензиях контрагентов к структурам «Фармии» — в публикации «Ъ-Черноземье» «Заместительная терапия».

Мария Старикова