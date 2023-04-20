«Распадская» получила за 250 млн рублей право разработки участка с 8,5 млн тонн запасов коксующегося угля

Междуреченское АО «Распадская-Коксовая» (предприятие ПАО «Распадская») получило право разработки участка открытых горных работ (ОГР) шахты им Шевякова в Междуреченске, сказано в итоговом протоколе аукционной комиссии. Торги проводились в форме открытого аукциона 7 апреля, итоги его подведены 20 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Кузнецова, Коммерсантъ Фото: Дарья Кузнецова, Коммерсантъ

На торги была подана только одна заявка, в связи с чем аукцион был признан несостоявшимся, а затем аукционная комиссия, признав заявку единственного претендента соответствующей требованиям закона «О недрах», приняла решение предоставить право пользования недрами на участке единственному заявителю. Окончательный размер разового платежа за пользования недрами комиссия утвердила в размере 250,7 млн руб. при стартовом размере 227,9 млн руб.

Согласно аукционной документации, участок ОГР шахты им Шевякова имеет запасы коксующегося угля марок КО, КС и ОС 8,5 млн т. Они остались после закрытия шахты в 1995 году после аварии и были переданы в нераспределенный фонд недр.

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Игорь Лавренков, Кемерово