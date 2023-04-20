В Сибири в 2022 году зарегистрировали на 14% меньше ипотек, чем годом ранее

Управления Росреестра в Сибирском федеральном округе (СФО) в 2022 году зарегистрировали 381 тыс. ипотечных сделок. Это на 14% меньше, чем в 2021 году, сообщила в четверг журналистам руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.
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«И граждане, и бизнес стали в меньшем количестве приобретать недвижимое имущество. Люди стали вкладывать деньги в другое – инвестиции в недвижимость сейчас менее популярны», – пояснили она.
Госпожа Рягузова полагает, что тенденция к снижению числа новых ипотек продолжится и в 2023 году. Она также отметила, что считает эту ситуацию поводом на региональном уровне обсудить целесообразность сокращения темпов нового строительства.