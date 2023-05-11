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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 85 лет адвокату, первому вице-президенту Адвокатской палаты Москвы Генри Резнику

Генри Резник

Генри Резник

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Генри Резник

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина:

— Дорогой Генри Маркович! Мало есть в любой профессии людей, когда абсолютно все, несмотря на возраст и убеждения, признают безусловный авторитет одного человека. В адвокатуре это, несомненно, о Вас. Это авторитет и в профессии, и в жизни! А свой юбилей Вы встречаете на Питерском международном юридическом форуме, ведя дискуссионную панель! Что пожелать? Просто «Браво!» С днем рождения и всего Вам самого наилучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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