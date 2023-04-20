Строительная компания владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского вошла в Гильдию строителей

Компания «Сима-строй» владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского вступила в АСРО «Гильдия строителей Урала». Согласно реестру членов СРО, компанию зарегистрировали в марте этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

АСРО «Гильдия строителей Урала» объединяет 226 строительных компаний, в числе которых – крупнейшие игроки рынка Свердловской области. Основная работа ассоциации заключается в том, чтобы гарантировать ответственность подрядчиков, соблюдение строительных норм и правил, безопасность договоров. Также Гильдия выступает посредником между строителями и органами власти.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Андрей Симановский учредил ООО «Сима-строй» в начале января этого года. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректором компании является Константин Обоскалов. Он же — генеральный директор самого «Сима-ленда». В январе прошлого года была зарегистрирована компания «Сима-инвест», учредителем и гендиректором которой также является господин Симановский. Ее основной вид деятельности — деятельность по складированию и хранению.

Компания «Сима-ленд» основана в 2000 году в Екатеринбурге. Занимается разработкой, производством и продажей товаров народного потребления. Имеет подразделение в Китае. Принадлежит предпринимателю и меценату Андрею Симановскому. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, по итогу 2021 года чистая прибыль у одного из юридических лиц компании ТД «Сима-ленд» составила 252,9 млн руб., а выручка более 21 млрд руб.

Летом прошлого года Константин Обоскалов рассказал «Ъ-Урал», что «Сима-ленд» планирует полностью переехать с ул. Черняховского (терминал «Чкаловский») в Екатеринбурге в Сысертский район.

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