В Чистяковской роще 22 апреля пройдет Божественная литургия

В Чистяковской роще у памятника 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора 22 апреля в 9:00 будет отслужена Божественная литургия. По завершении Богослужения краснодарцы смогут взять частичку Благодатного огня, который был доставлен из Иерусалима в Пасхальную ночь в храмы Краснодара, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Богослужение проведет руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии протоиерей Александр Игнатов.

«Впервые за всю новейшую историю города пройдет такая Пасхальная служба. Приглашаю не оставаться в стороне, начать утро субботы с молитвы»,— сказал отец Александр.

Тат Гаспарян

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