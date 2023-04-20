2,6 процента составил рост цен производителей промышленных товаров в РФ в марте по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил в среду Росстат. Таким образом, рост показателя заметно ускорился после февральского увеличения на 0,9%. До этого фиксировалось снижение цен промышленников: на 0,9% в январе, на 0,8% в декабре 2022 года и на 0,4% в ноябре. В годовом выражении цены промпроизводителей в марте упали на 10,7% после снижения в феврале на 7,5% и на 4,6% в январе. В сфере добычи полезных ископаемых в марте цены выросли на 4,9%, но в годовом сравнении упали на 32,1%. В обрабатывающем секторе цены выросли на 2,1%, в годовом выражении снизились на 5,8%.