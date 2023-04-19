Основным кандидатом в мэры Москвы от КПРФ стал Леонид Зюганов

Кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ в среду, 19 апреля, одобрила кандидатуру внука лидера Компартии Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова в качестве основного претендента на участие в осенних выборах мэра Москвы. Об этом «Ъ» сообщил лидер столичных коммунистов и глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Леонид Зюганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодня заседала кадровая комиссия, единогласно был выдвинут Леонид Андреевич Зюганов»,— сказал господин Зубрилин. Основные причины такого решения, по его словам, — это десятилетний опыт работы Леонида Зюганова в КПРФ, восьмилетний стаж в качестве депутата Мосгордумы и руководство постоянной комиссией столичного парламента по науке и промышленности. «Также у него огромная поддержка среди местных коммунистов в первичных отделения партии»,— добавил Николай Зубрилин.

Напомним, что ранее в КПРФ называли шорт-лист из трех кандидатов, которые имели высокие шансы быть выдвинутыми в мэры Москвы: это депутаты Госдумы Денис Парфенов, Вадим Кумин и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Однако, как позже сообщал «Ъ» источник, близкий к руководству Компартии, вероятность выдвижения господина Афонина в последнее время снизилась из-за того, что он курирует в партии региональные выборы, которые в этом году ожидаются непростыми.

Николай Зубрилин подтвердил «Ъ», что КПРФ долго определялась с потенциальными кандидатами в столичные градоначальники: изначально обсуждались порядка 13 кандидатур, но в итоге решили сделать ставку на опыт работы в Москве и молодость (Леониду Зюганову 34 года — «Ъ»). По словам господина Зубрилина, официальное выдвижение кандидата в мэры Москвы от КПРФ состоится на конференции московского горкома партии, которое предварительно запанировано на конец мая — начало июня.

Елена Рожкова