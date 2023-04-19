Полковника кто-то ждет

Холдинг «УЗПМ», один из заметных поставщиков противогололедных материалов для краевого центра, заинтересовался созданием собственного представительства в думе. На округ уехавшего из России депутата Пермской думы Сергея Захарова претендует бывший высокопоставленный чин прикамской полиции Антон Мелюхин, которого может поддержать холдинг. Эксперты расходятся в оценках избираемости кандидата. Одни считают его подходящей компромиссной фигурой. Другие же полагают, что господин Мелюхин может стать депутатом при помощи админресурса в условиях отсутствия конкуренции и низкой явки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Городские и краевые власти определились с кандидатом на довыборы в Пермскую городскую думу по округу №5. Как сообщает телеграм-канал «Лбов», участие в выборах при поддержке властей может принять представитель Уральского завода противогололедных материалов. По информации осведомленных собеседников «Ъ-Прикамье», речь идет о бывшем начальнике центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Антоне Мелюхине. На УЗПМ сообщили что господин Мелюхин на предприятии в данный момент не работает.

Собеседники, знакомые с ситуацией на предприятии, утверждают, что Антон Мелюхин работает в АО «Полиэкс». Это предприятие разрабатывает и производит реагенты для нефтегазодобывающей промышленности. Отметим, что директор АО «Полиэкс» Андрей Бабиков также является совладельцем УЗПМ. Источники сообщили, что на данный момент решение о выдвижении господина Мелюхина не принято.

Другой собеседник, знакомый с ситуацией, утверждает, что инициативу о выдвижении кандидата проявило руководство УЗПМ. Оно, по информации «Ъ-Прикамье», уже заручилось поддержкой краевых и городских властей. В краевом заксобрании уже есть представитель УЗПМ — гендиректор Дмитрий Пылев. Однако в городском представительном органе холдинг не имеет своего депутата. Между тем краевой центр закупает у УЗПМ противогололедные материалы для городских дорог.

Отметим, что бывшие пермские полицейские в нулевые годы активно участвовали в управлении городом. Бывший начальник УВД Перми Аркадий Каменев был главой города, еще один бывший руководитель городской полиции Андрей Усов возглавлял Свердловский район, а его коллега Павел Фадеев был одним из заметных депутатов гордумы прошлого созыва.

Ранее депутатом Пермской думы по округу №5 был Сергей Захаров. В прошлом году он уехал в Германию изучать немецкую литературу и культуру. Находясь в Германии, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой специальной военной операции на Украине, после чего был исключен из фракции «Единой России» в городской думе. В апреле 2023 года господин Захаров написал заявление о досрочном сложении полномочий. Документ будет рассмотрен думой на ближайшем пленарном заседании. После этого будут объявлены довыборы депутата гордумы по округу №5.

Полковник полиции Антон Мелюхин возглавлял центр противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю с конца 2019-го по конец 2020 года. Затем он уволился из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. До руководства центром господин Мелюхин занимал должность замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка, где специализировался на противодействии оргпреступности и борьбе с коррупцией.

Политолог Сергей Ильин полагает, что успех кандидата на довыборах будет зависеть от его результата на праймериз «Единой России». «Думаю, что кандидатура Антона Мелюхина может стать компромиссной для основных игроков: городских, краевых властей и промышленных предприятий Индустриального района. Считаю, что победа на праймериз будет означать как минимум половину успеха, так как предварительное голосование пройдет по открытой модели, с участием потенциальных избирателей на основных выборах»,— говорит эксперт.

Политический консультант Людмила Ознобишина отмечает, что «одномандатный округ №5 — непростая, очень протяженная территория, без явного территориального ядра». «Конечно, в отсутствии какой-либо конкуренции, при явке до 10% и с административным ресурсом, можно избрать в депутаты кандидата с низкой узнаваемостью. Но статусный и раскрученный кандидат мог бы существенно сэкономить ресурсы на проведение кампании. Однако в нынешних условиях найти второго Альберта Демченко в Индустриальном районе сложно»,— считает политконсультант.

Константин Кадочников