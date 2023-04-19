Молочные науки

В Арбитражном суде Пермского края прошли консультации специалистов в рамках спора ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) с ФНС, в котором предприятие пытается оспорить доначисление налогов в размере 110 млн руб. По версии налогового органа, комбинат незаконно применял льготную ставку НДС 10% как производитель молочных продуктов, так как данные продукты прямо не указаны в техническом регламенте. В ходе заседания три специалиста из отраслевых институтов и юристы ФНС и Россельхознадзора друг друга понять не смогли. Ученые отвечали на вопросы о классификации спорных продуктов с производственной точки зрения, а представители ответчиков пытались получить ответы, исходя из логики применения нормативных актов.



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Консультации специалистов в области микробиологии, сыроделия и производства молочной продукции продолжались почти пять часов. В арбитражный суд были вызваны директор Всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия Елена Топникова, ее заместитель Григорий Рогов, а также завкафедрой прикладной био­технологии Северо-Кавказского федерального университета Алексей Лодыгин.

Напомним, налоговый орган считает, что комбинат незаконно применял льготную ставку НДС 10%. По мнению ФНС, на самом деле предприятие производило два вида сырных продуктов, которые, согласно таможенному регламенту ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции», не могут классифицироваться как молочная продукция, поскольку при их изготовлении вместо молочного жира использовался его заменитель. Таким образом, перед началом реализации этих продуктов ЮКМП должен был классифицировать их как «прочие пищевые продукты» и рассчитывать НДС по «обычной» ставке 20%. С подходом ФНС Юговской комбинат категорически не согласен.

В итоге консультации специалистов фактически свелись к обсуждению вопроса о классификации спорных продуктов. Отвечая на вопрос представителя ЮКМП, все специалисты заявили, что с производственной точки зрения спорные продукты изготавливаются по технологии сыров и являются молочными. По словам Григория Рогова, в сырьевом соотношении при производстве используется 97% молока и только 3% заменителя молочного жира. Даже в готовом конечном «продукте» содержится больше половины сухих веществ молока. «Молоко — это не только жиры, а еще белки, минеральные вещества, и витамины, которые остаются в продукте»,— рассказал специалист. Господин Рогов говорит, что производственники классифицируют его как молочный, исходя из рецептуры и технологии изготовления. «Предприятие верно присвоило продукту код „Продукты переработки молока прочие, не включенные в другие группировки“, исходя из состава продукта и технологии его производства»,— считает Григорий Рогов.

Елена Топникова в ходе диалога заявила сотрудникам ФНС и Россельхознадзора, что законодательство, которое регламентирует изготовление и классификацию этой продукции, несовершенно. Так, в Налоговом кодексе используется термин «молокопродукты», но он не стандартизирован с технологической точки зрения, поэтому в производственной среде не применяется. Кроме того, в упомянутом таможенном регламенте вообще нет понятия «сычужный продукт» или «продукты переработки молока прочие». Таким образом, вопрос его применения, по мнению специалиста, остается открытым. «Если бы пробелы в законодательстве были устранены, а все понятия стандартизированы, то этого спора бы не было»,— полагает она. В качестве обратного примера госпожа Топникова привела нормативные акты, которые регламентируют классификацию мясных продуктов. «Производителями мясной промышленности выпускаются „мясные продукты“, в которых содержание мяса всего 5%, но они облагаются ставкой НДС 10%»,— пояснила Елена Топникова. Специалист считает также, что «несправедливо относить продукт, состоящий по большей части из молочных компонентов, к «прочим пищевым продуктам», к которым, например, относятся бульонные кубики».

Вопросы о соответствии продуктов производства ЮКМП таможенному регламенту «О безопасности молока и молочной продукции» представители налогового органа и Россельхознадзора задавали всем специалистам. В ряде случаев беседа перетекала в перепалки: ответчики добивались от ученых ответов, указывая на необходимость применения только положений нормативных актов, а последние пытались объяснить им свою позицию с точки зрения производственных процессов и отраслевой науки. Так, Алексей Лодыгин отметил, что регламент действительно разграничивает понятия «молочный» и «молокосодержащий» продукт только по объему молочного жира. «Но с моей точки зрения, если по результатам физико-химического анализа в нем больше частей молока, то это молочный продукт,— убежден он,— а к молокосодержащим относятся те, которые производятся на основе немолочного сырья». По словам господина Лодыгина, он согласен с логикой ЮКМП, который классифицировал спорные продукты как молочные, так как «продукт предприятия — это продукт переработки молока и основа продукта — молоко».

Все специалисты пояснили, что сычужные продукты ЮКМП производятся по технологии сыра, с соблюдением всех требований к безо­пасности продукта. При этом ученые отметили, что выражают свое личное мнение как специалисты с опытом в молочной промышленности, поскольку не являются экспертами в вопросах применения законодательства и трактовании нормативных актов.

Суд рассмотрел также ходатайство Юговского комбината о назначении судебной экспертизы продуктов. Представитель комбината настаивал на необходимости этой процедуры, поскольку речь идет о спорных вопросах, в том числе и касающихся технологии производства. Сотрудники ФНС и Россельхознадзора заявили, что необходимости в привлечении экспертов нет, поскольку на необходимые вопросы ответили привлеченные специалисты. По результатам рассмотрения ходатайства судья Елена Завадская объявила, что «с учетом информации, полученной при опросе специалистов, суд считает ходатайство о назначении судебной экспертизы не подлежащим удовлетворению». Следующее заседание запланировано на 5 июня.

Дмитрий Астахов