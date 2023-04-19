ФАС на выручку пришел

Трем российским предприятиям, аффилированным с австрийской группой Kronospan, придется выплатить штрафы на сумму более 200 млн руб. Они не смогли оспорить решение и предписание ФАС России. В 2022 году ведомство установило, что компании, занимая доминирующее положение на рынке по производству ориентированно-стружечных плит, необоснованно повысили отпускные цены на продукцию. В суде представители истцов, в частности, пытались доказать, что Kronospan не занимает доминирующее положение на рынке. Юристы считают маловероятным пересмотр решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские компании Kronospan не смогли убедить суд, что не ограничивали конкуренцию

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Российские компании Kronospan не смогли убедить суд, что не ограничивали конкуренцию

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение и предписание ФАС России, выданные в июле 2022 года российским «дочкам» австрийского холдинга по производству древесных плит Kronospan — подмосковному ООО «Кроношпан», ООО «Кроношпан ГМХ» и ООО «Кроношпан ОСБ», зарегистрированным в Уфимском районе. Суд также отказал компаниям в отмене штрафов, наложенных антимонопольным ведомством в октябре 2022 — январе 2023 года.

Как следует из материалов суда, в сентябре 2021 года ФАС возбудила дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст.10 ФЗ «О защите конкуренции» (запрещает ограничение конкуренции со стороны участника рынка, занимающего на нем доминирующее положение).

Ведомство тогда сообщало, что российские предприятия Kronospan необоснованно повысили отпускные цены на продукцию на 300%. «Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что себестоимость производства ориентированно-стружечных плит значительно не увеличилась, в отличие от цены. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний „Кроношпан“ продукцию», — отмечалось в сообщении ведомства.

В июле 2022 года ответчики, которые по мнению ФАС занимают доминирующее положение на российском рынке ориентированно-стружечных плит, были признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Решение антимонопольной службы на ее официальном сайте не опубликовано.

На компании были наложены оборотные штрафы (не менее 100 тыс. руб. и не более 2%) совокупного размера суммы выручки от реализации товаров за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года). «Кроношпану» было поручено выплатить 176,5 млн руб., «Кроношпан ОСБ» — 45,3 млн руб., а «Кроношпан ГМХ» — 100 тыс. руб.

ООО «Кроношпан» и ООО «Кроношпан ОСБ» зарегистрированы в подмосковном Егорьевске и в Уфимском районе, где у Kronospan располагаются заводы. «Кроношпан ГМХ» является управляющей компанией обоих ООО. По данным «СПАРК-Интерфакс», совокупная выручка «дочек» Kronospan в 2020 году составила 35,5 млрд руб., а в 2021 — 60 млрд руб. В 2020 году прибыль показал только ООО «Кроношпан» — 3,8 млрд руб., два ООО были убыточными (2,5 млрд руб.). В 2021 году все три компании оказались прибыльными — 22,3 млрд руб.

В суде представители истцов настаивали, что ФАС ошибочно определил продуктовые и географические границы товарного рынка и доли его участников. Антимонопольное ведомство, в частности, якобы не учло, что продуктовые границы товарного рынка должны включать в себя не только ориентированно-стружечные плиты, но и фанеру, а географические — кроме России должны включать государства-члены Евразийского экономического союза.

Как отметил суд, ФАС вынес спорное решение, проанализировав различные источники, в том числе данные Росстата, и выяснив, что за первое полугодие 2021 года средний рост стоимости ориентированно-стружечных плит составил 140%, а фанеры — 106,5%. При этом анализ изменения объема спроса при изменении цен показал, что по итогам 2021 года объем потребления фанеры на внутреннем рынке увеличился по отношению к 2020 году, а ОСП наоборот снизился. Таким образом, фанера и ориентированно-стружечные плиты не являются взаимозаменяемыми товарами, установил суд.

Оценивая довод о географических границах, суд отметил, что доля импорта ОСП в 2020 году составляла всего 14%, а в 2021 — 6,3%. При этом основной импорт панелей идет из Беларуси, обратил внимание суд, причем «практически весь объем импорта в 2020-2021 годах» приходился на белорусское ООО «Кроноспан ОСБ». А доля экспорта продукции в страны ЕАЭС в тот же период составила менее 10% — то есть основной рынок сбыта продукции находится в России, пришел к выводу суд.

Проанализировав все доводы представителей истцов, суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Сумму штрафов суд также оставил без изменения, отметив, что она составляет менее 2% от выручки каждого ООО за 2020 год.

Дозвониться до гендиректора «Кроношпан ГМХ» Ардашера Курбаншо вчера не удалось.

«Полагаю, что шансы на отмену решения в апелляции минимальны,— отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.— Доказательная база, озвученная в суде, имеет практически неопровержимые признаки наличия нарушения антимонопольного законодательства. При этом суд совершенно справедливо указывает, что расширение географических границ товарного рынка до стран постсоветского пространства невозможно в силу того, что преимущественная доля продукции ОСП реализуется именно на территории России, и в связи с этим признаки доминирующего положения прослеживаются еще более ярко».

Булат Баширов