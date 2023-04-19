ФАС на выручку пришел

Трем российским предприятиям, аффилированным с австрийской группой Kronospan, придется выплатить штрафы на сумму более 200 млн руб. Они не смогли оспорить решение и предписание ФАС России. В 2022 году ведомство установило, что компании, занимая доминирующее положение на рынке по производству ориентированно-стружечных плит, необоснованно повысили отпускные цены на продукцию. В суде представители истцов, в частности, пытались доказать, что Kronospan не занимает доминирующее положение на рынке. Юристы считают маловероятным пересмотр решения суда.
Российские компании Kronospan не смогли убедить суд, что не ограничивали конкуренцию
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение и предписание ФАС России, выданные в июле 2022 года российским «дочкам» австрийского холдинга по производству древесных плит Kronospan — подмосковному ООО «Кроношпан», ООО «Кроношпан ГМХ» и ООО «Кроношпан ОСБ», зарегистрированным в Уфимском районе. Суд также отказал компаниям в отмене штрафов, наложенных антимонопольным ведомством в октябре 2022 — январе 2023 года.
Как следует из материалов суда, в сентябре 2021 года ФАС возбудила дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст.10 ФЗ «О защите конкуренции» (запрещает ограничение конкуренции со стороны участника рынка, занимающего на нем доминирующее положение).
Ведомство тогда сообщало, что российские предприятия Kronospan необоснованно повысили отпускные цены на продукцию на 300%. «Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что себестоимость производства ориентированно-стружечных плит значительно не увеличилась, в отличие от цены. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний „Кроношпан“ продукцию», — отмечалось в сообщении ведомства.
В июле 2022 года ответчики, которые по мнению ФАС занимают доминирующее положение на российском рынке ориентированно-стружечных плит, были признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Решение антимонопольной службы на ее официальном сайте не опубликовано.
На компании были наложены оборотные штрафы (не менее 100 тыс. руб. и не более 2%) совокупного размера суммы выручки от реализации товаров за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года). «Кроношпану» было поручено выплатить 176,5 млн руб., «Кроношпан ОСБ» — 45,3 млн руб., а «Кроношпан ГМХ» — 100 тыс. руб.
ООО «Кроношпан» и ООО «Кроношпан ОСБ» зарегистрированы в подмосковном Егорьевске и в Уфимском районе, где у Kronospan располагаются заводы. «Кроношпан ГМХ» является управляющей компанией обоих ООО. По данным «СПАРК-Интерфакс», совокупная выручка «дочек» Kronospan в 2020 году составила 35,5 млрд руб., а в 2021 — 60 млрд руб. В 2020 году прибыль показал только ООО «Кроношпан» — 3,8 млрд руб., два ООО были убыточными (2,5 млрд руб.). В 2021 году все три компании оказались прибыльными — 22,3 млрд руб.
В суде представители истцов настаивали, что ФАС ошибочно определил продуктовые и географические границы товарного рынка и доли его участников. Антимонопольное ведомство, в частности, якобы не учло, что продуктовые границы товарного рынка должны включать в себя не только ориентированно-стружечные плиты, но и фанеру, а географические — кроме России должны включать государства-члены Евразийского экономического союза.
Как отметил суд, ФАС вынес спорное решение, проанализировав различные источники, в том числе данные Росстата, и выяснив, что за первое полугодие 2021 года средний рост стоимости ориентированно-стружечных плит составил 140%, а фанеры — 106,5%. При этом анализ изменения объема спроса при изменении цен показал, что по итогам 2021 года объем потребления фанеры на внутреннем рынке увеличился по отношению к 2020 году, а ОСП наоборот снизился. Таким образом, фанера и ориентированно-стружечные плиты не являются взаимозаменяемыми товарами, установил суд.
Оценивая довод о географических границах, суд отметил, что доля импорта ОСП в 2020 году составляла всего 14%, а в 2021 — 6,3%. При этом основной импорт панелей идет из Беларуси, обратил внимание суд, причем «практически весь объем импорта в 2020-2021 годах» приходился на белорусское ООО «Кроноспан ОСБ». А доля экспорта продукции в страны ЕАЭС в тот же период составила менее 10% — то есть основной рынок сбыта продукции находится в России, пришел к выводу суд.
Проанализировав все доводы представителей истцов, суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Сумму штрафов суд также оставил без изменения, отметив, что она составляет менее 2% от выручки каждого ООО за 2020 год.
Дозвониться до гендиректора «Кроношпан ГМХ» Ардашера Курбаншо вчера не удалось.
«Полагаю, что шансы на отмену решения в апелляции минимальны,— отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.— Доказательная база, озвученная в суде, имеет практически неопровержимые признаки наличия нарушения антимонопольного законодательства. При этом суд совершенно справедливо указывает, что расширение географических границ товарного рынка до стран постсоветского пространства невозможно в силу того, что преимущественная доля продукции ОСП реализуется именно на территории России, и в связи с этим признаки доминирующего положения прослеживаются еще более ярко».