Мощности Пермского свинокомплекса выставлены на торги за 1,36 млрд рублей

Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» Илья Зуйкин объявил открытый аукцион по продаже имущественного комплекса предприятия. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на торги одним лотом выставлены: 759 земельных участков, 292 объекта капитального строительства, 208 сооружений, 2,9 тыс. машин и оборудования, 77 транспортных средств, 39 единиц производственного и хозяйственного инвентаря, а также товарный знак предприятия и его дебиторская задолженность. Начальная цена перечисленного имущества — 1,36 млрд руб., шаг аукциона — 5%. Торги назначены на 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб. Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работает ООО «Майский мясокомбинат», подконтрольное пермскому бизнесмену Артему Болдыреву. Ранее другая его структура — компания «Агро-Альянс» выкупило стадо свинокомплекса. Господин Болдырев сообщал, что в дальнейшем планирует приобрести с торгов и производственные мощности краевого АО, модернизировать предприятие и расширить его профиль.