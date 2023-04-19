Politico: Украина попросила Shell отдать ей прибыль от продажи российских активов

Власти Украины призвали руководство нефтегазовой компании Shell поделиться доходами от потенциальной продажи российских активов. Об этом рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Если эта продажа будет завершена, то на счета Shell поступит более $1 млрд российских денег. Это были бы кровавые деньги, просто и ясно»,— написал советник Зеленского в направленном компании письме, которое оказалось в распоряжении издания Politico. Он призвал компанию передать все вырученные от продажи активов в России средства на нужды Украины, которая является «жертвой» военного конфликта.

Shell в ответ заявила, что больше не работает в России и не участвует в переговорах относительно своей доли.

Компания Shell объявила об уходе с российского рынка весной 2022 года. Она объявила, что выйдет из совместных предприятий с «Газпромом» и «Газпром нефтью», а также прекратит участие в проектах «Сахалин-2» (ей принадлежала доля в 27,5%, компания списала $1,6 млрд), «Салым Петролеум Девелопмент» и «Северный поток-2». Кроме того, Shell продала «Лукойлу» сеть своих автомобильных заправок в России. Долю Shell в проекте «Сахалин-2» решила выкупить компания НОВАТЭК за 94,8 млрд руб., правительство РФ уже выдало ей соответствующее разрешение.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что крупные международные энергетические компании, которым удалось нарастить прибыль из-за скачков цен в ходе украинского конфликта, должны направить часть этой прибыли на восстановление энергетической инфраструктуры страны. По данным Politico, чиновник имел в виду британские Shell и BP, американские Chevron и ExxonMobil и французская Total, которые совокупно по разным оценкам заработали в 2022 году порядка $200 млрд. О реакции западных компаний на предложение чиновника не сообщалось.

Александр Кислов