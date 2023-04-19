Отсиди за «Мотор Сич»

Бывший руководитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин снова оказался на скамье подсудимых. В прошлом году он был осужден на два года и шесть месяцев колонии за хищение 5 млн руб. средств предприятия, теперь его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении в 2018 году контракта с Минобороны на изготовление самолетов Бе-200, в результате чего ведомство потеряло 60 млн руб. Юрий Грудинин вину не признает. Его защита факт нанесения ущерба отрицает, объясняя случившееся вынужденным разрывом контракта на поставку авиадвигателей с завода «Мотор Сич» из-за действий властей Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель ТАНТК им. Бериева в Таганроге Юрий Грудинин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бывший руководитель ТАНТК им. Бериева в Таганроге Юрий Грудинин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Таганрогском городском суде начался процесс над Юрием Грудининым, бывшим гендиректором ТАНКТ им. Бериева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Экс-руководителя авиазавода обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по июль 2019 года Юрий Грудинин дал указание финансово-экономическим службам предприятия подготовить для Министерства обороны РФ пакет документов, подтверждающих возможность поставки с завода авиационных двигателей Д-436 для нужд военного ведомства. При этом, полагает следствие, Юрий Грудинин знал о том, что эти двигатели производит «иностранная компания», которая с начала 2018 года отказалась от их поставок в Россию, а сам авиазавод им. Бериева изготовить их не мог.

В декабре 2018 года Юрий Грудинин заключил с Минобороны контракт на поставку двигателей. «Преступные действия Грудинина привели к неисполнению государственного оборонного заказа и причинению имущественного ущерба Министерству обороны Российской Федерации на общую сумму 2 млрд руб., а также к непоставке военной техники в установленный срок»,— указано в сообщении судебной пресс-службы.

Юрий Грудинин вину в совершении преступления не признает.

Подробности случившегося «Ъ-Юг» пояснил адвокат Грудинина Геннадий Антышев. По словам защитника, производителем двигателей Д-436, которыми оснащались самолеты Бе-200, является украинский «Мотор Сич». С начала 2018 года Украина запретила этому заводу поставлять оборудование в Россию.

В Минобороны РФ знали о сложившейся ситуации, тем не менее в декабре 2018 года ведомство провело закрытый тендер на изготовление нескольких Бе-200, по итогам которого с заводом им. Бериева был заключен соответствующий контракт.

По словам Геннадия Антышева, у таганрогского предприятия имелась договоренность с «Мотор Сич» и необходимая партия Д-436 «ждала» отправки в Таганрог. Однако информация об итогах тендера была опубликована в открытых российских источниках, после чего власти Украины пресекли поставку.

В итоге Минобороны и авиазавод были вынуждены расторгнуть контракт. Предприятие вернуло заказчику авансовый платеж, который составлял 2 млрд руб.

Однако следствие считает, что возврат был сделан не в полном объеме. Как пояснил Геннадий Антышев, его подзащитному вменяют в вину «недостачу» 60 млн руб., которые якобы были списаны со счета авиазавода в адрес налоговых органов как НДС с платежа по контракту. По версии следствия, после расторжения контракта налоговики вернули эти деньги на завод, но Юрий Грудинин потратил их на нужды предприятия.

Геннадий Антышев утверждает, что завод отдал Минобороны все 2 млрд. руб., а вменяемые Юрию Грудинину 60 млн руб. не имеют отношения к расторгнутому контракту.

По словам адвоката, указанная сумма действительно поступала от налоговиков, но это был возврат НДС по расчетам за предыдущую хозяйственную деятельность.

Первое судебное заседание по делу в Таганрогском городском суде состоялось в минувший вторник. Юрий Грудинин находится под стражей в Ростове в СИЗО ФСБ. В случае признания вины ему могут назначить до десяти лет.

Таким образом, бывший гендиректор таганрогского авиазавода может получить уже второй срок. Как ранее писал «Ъ-Юг», осенью 2022 года Юрий Грудинин был признан виновным в хищении средств предприятия на сумму около 5 млн руб. По версии обвинения, он незаконно получал выплаты за использование патентованного изобретения для самолета-амфибии для МЧС, к которому он не причастен. За это Юрия Грудинина приговорили к двум годам и шести месяцам колонии.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону