Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет первому заместителю председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеславу Фетисову

Его поздравляет генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Вячеслав Александрович! Сердечно поздравляю Вас с 65-летием! Легенда советского и российского хоккея, Вы внесли огромный вклад в развитие отечественной физической культуры и спорта. Ваши выдающиеся достижения и заслуги отмечены высокими государственными наградами и званиями, признанием коллег и мировой общественности. Сегодня Вы ведете плодотворную законотворческую деятельность в Государственной думе Федерального Собрания РФ. Пусть все Ваши добрые дела и начинания будут успешными! Крепкого Вам здоровья и всего самого наилучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...