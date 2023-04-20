Сегодня исполняется 65 лет первому заместителю председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеславу Фетисову

Его поздравляет генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Вячеслав Александрович! Сердечно поздравляю Вас с 65-летием! Легенда советского и российского хоккея, Вы внесли огромный вклад в развитие отечественной физической культуры и спорта. Ваши выдающиеся достижения и заслуги отмечены высокими государственными наградами и званиями, признанием коллег и мировой общественности. Сегодня Вы ведете плодотворную законотворческую деятельность в Государственной думе Федерального Собрания РФ. Пусть все Ваши добрые дела и начинания будут успешными! Крепкого Вам здоровья и всего самого наилучшего!

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