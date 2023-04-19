Звучит экологично

Горнозаводский городской округ Пермского края, на территории которого сконцентрировано большое количество деревообрабатывающих предприятий, на протяжении многих лет испытывает экологические проблемы. В муниципалитете регулярно образуются несанкционированные свалки пиломатериалов, из-за которых периодически возникают пожары. Если предприниматели сами поджигают горбыль и опил во избежание их скапливания, это вызывает жалобы со стороны населения. Местные власти и пожарные ожидают, что ситуацию улучшит проект предприятия «Горнозаводскцемент» по частичному замещению используемого им природного газа альтернативным топливом из древесных отходов. Данная технология будет внедрена на заводе в апреле. За счет этого у лесопереработчиков появится возможность сдавать отходы на предприятие и легально от них избавляться. Эксперты отмечают, что в перспективе технология может развиваться, так как мощности цементного завода позволяют безопасно утилизировать и другие виды отходов.



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По данным администрации Горнозаводского городского округа, в настоящий момент на территории муниципального образования выявлено 11 несанкционированных свалок. В основном это коммунальные отходы вперемешку со строительным мусором и отходами лесопереработки. В числе зафиксированных свалок есть также две крупные свалки, состоящие исключительно из отходов лесопиления: в поселке Теплая Гора, вдоль реки Койвы, на территории площадью около 9 тыс. кв. м складирован опил, а в северо-западной части поселка Средняя Усьва более 30 тыс. кв. м земли занято горбылем. За 2020–2021 годы в результате возгорания древесных отходов в округе произошло пять пожаров на пилорамах, в общей сложности их площадь составила 1,4 тыс. кв. м. В 2022 году было зарегистрировано восемь пожаров общей площадью 374 кв. м.

Глава Горнозаводского городского округа Вадим Лумпов поясняет, что острая проблема несанкционированных свалок отходов деревообработки и возникающих из-за их складирования пожаров обусловлена отраслевой специализацией муниципалитета. На территории Горнозаводска и близлежащих поселений находится большое количество лесных делянок и работает свыше 80 лесоперерабатывающих предприятий. «При этом полигона для строительного мусора или других специализированных площадок, где можно складировать пиломатериалы, у нас нет. Некоторые предприниматели отдают часть отходов жителям на растопку, но в основном просто накапливают их в не предназначенных для этого местах, тем самым замусоривая территорию, либо сжигают»,— рассказал Вадим Лумпов.

По его словам, администрация неоднократно обращалась в местный отдел полиции и в прокуратуру, было несколько судебных споров, однако в итоге ликвидировать свалки обязали муниципалитет, так как они находятся на муниципальной земле. «Стоимость ликвидации, по примерным подсчетам, может составить миллионы рублей, что станет огромной нагрузкой для местного бюджета. Однако проблему это вряд ли решит, поскольку на очищенных участках вновь будет складироваться опил и горбыль,— отметил глава Горнозаводского округа.— На тушение пожаров тоже тратится огромное количество сил и средств. Например, прошлым летом был серьезный пожар в поселке Пашия. Когда-то там был полигон ТБО, два года назад он прошел рекультивацию, но спустя какое-то время там вдруг стали складировать древесные отходы. В итоге в жаркий период времени они вспыхнули. Для того чтобы локализовать пожар, потребовалось два дня».

По словам начальника 27-го отряда противопожарной службы Пермского края Антона Стельмаха, подобные пожары возникают как из-за природных факторов — при длительном хранении опил выделяет биогаз и может самовоспламениться, так и по вине лесопереработчиков, которые поджигают отходы, чтобы хоть как-то их утилизировать. Он обращает внимание, что во время пожара нередко страдают сами лесопилки и подсобные сооружения, а также есть риск возгорания жилых домов. Самый серьезный пожар, возникавший в округе из-за загоревшихся пиломатериалов, имел 2-й ранг, который считается повышенным и присваивается, когда обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники (сильнейший пожар, когда-либо в принципе происходивший в муниципалитете, имел 3-й ранг). «Кроме того, регулярно поступают жалобы от населения. Жители опасаются распространения огня, а также жалуются на засоренность территории этими отходами, сильный запах гари и задымление, появляющиеся, когда предприниматели жгут пиломатериалы»,— сказал гос­подин Стельмах.

В администрации округа и противопожарной службе рассчитывают, что улучшить ситуацию поможет проект ООО «Горнозаводскцемент» по внедрению технологии альтернативного топлива на предприятии.

«Горнозаводскцемент» — крупный российский производитель цемента, мощности предприятия рассчитаны на 2 млн тонн в год. Завод был основан в 1955 году. Выручка ООО «Горнозаводскцемент» за 2021 год, по данным Kartoteka.ru, составила 8 млрд руб.

Ранее завод решил заместить часть природного газа, используемого им в производстве, на альтернативное топливо из древесных отходов. Проект по внедрению этой технологии предполагает, что в радиусе 60 км от предприятия «Горнозаводскцемент» — это почти вся территория Горнозаводского городского округа — будут собираться опилки и горбыль, затем их будут измельчать, просушивать до влажности 10%, накапливать в специальном силосе и оттуда дозированно подавать в клинкерные печи. Инвестиции в проект оцениваются в 700 млн руб. Запуск оборудования запланирован на апрель. Ожидается, что внедрение технологии альтернативного топлива на заводе позволит утилизировать 150 тыс. тонн отходов деревообработки в год, а само предприятие заместит таким образом около 35% потребляемого природного газа. «На других предприятиях группы аналогичная технология не используется. Можно сказать, она уникальна. Решение о реализации проекта именно на площадке в Горнозаводске связано как раз с тем, что здесь сильно развита деревообработка, имеется большой потенциал по образованию древесных отходов — сырья для альтернативного топлива. Данное сырье полностью удовлетворяет предъявляемым предприятием требованиям»,— поделился генеральный директор ООО «Горнозаводскцемент» Виталий Ильин.

По словам господина Ильина, ключевым фактором при принятии решения о частичном переходе на топливо из отходов деревообработки была экономическая эффективность. «Цементное производство очень энергоемкое, требуется колоссальное количество тепла. В год заводу необходимо около 200 млн куб. м природного газа. И конечно, затраты на него составляют значительную часть в себестоимости цемента»,— отметил руководитель «Горнозаводскцемента». Он считает, что в перспективе удастся увеличить долю замещения природного газа и, соответственно, добиться еще большего снижения себестоимости производства. «С каждым годом требования экологического законодательства становятся все более жесткими, порядка в сфере обращения с отходами становится все больше. А цементные печи, рабочая температура в которых поддерживается на уровне около 2000°C, являются идеальными утилизаторами. В связи с этим мы надеемся, что будут создаваться условия, при которых предприятиям, работающим в области деревопереработки, будет все более выгодно легально избавляться от своих древесных отходов. Таким образом, потоки сырья для производства альтернативного топлива будут увеличиваться»,— полагает Виталий Ильин.

Еще один ожидаемый эффект проекта — сокращение выбросов парниковых газов на территории округа более чем на 70 тыс. тонн CO2-эквивалента (условная единица, которую используют для оценки объемов выбросов парниковых газов). Снижение выбросов CO2 будет обусловлено сокращением использования природного газа самим «Горнозаводскцементом» — именно сжигание ископаемого топлива является их главным источником. Также уменьшатся выбросы метана, который выделяется при разложении древесных отходов. Кроме того, будет разгружен муниципальный полигон ТБО в Горнозаводске. Сегодня основную часть складируемых на нем отходов составляют пиломатериалы.

Летом 2022 года Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил инициативе ООО «Горнозаводскцемент» статус приоритетного инвестпроекта (ПИП). Данный статус позволяет инициатору проекта получить административную поддержку, земельные участки в аренду без торгов, если в этом есть необходимость, а также инвестиционный налоговый вычет.

По оценке минприроды Прикамья, с точки зрения сохранения природных ресурсов, экологичных подходов экономики замкнутого цикла и реализации задач по снижению накопления отходов проект «Горнозаводскцемента» соответствует современным экологическим требованиям и стандартам. «После представления предприятием точных расчетов влияния на окружающую среду при реализации нового проекта, заключений ГЭЭ и иных экспертиз появится возможность детально сравнить существующую нагрузку и плановое изменение выбросов, объем размещаемых отходов после реализации проекта»,— отметили в министерстве. В ведомстве не исключили возможность разработки регионального нормативно-правового акта, который будет обязывать лесопереработчиков экологично утилизировать древесные отходы.

Ряд опрошенных «Ъ-Прикамье» лесопереработчиков из Горнозаводского городского округа уже договорились с «Горнозаводскцементом» о том, что будут отдавать на завод невостребованный горбыль и опил. В целом они положительно оценивают проект, отмечая, что он позволит выстроить ранее отсутствовавшую в муниципалитете систему законной утилизации древесных отходов. По словам индивидуального предпринимателя Богдана Ящука, самостоятельная утилизация отходов путем сжигания не только создает риск пожара и вызывает недовольство населения, но и отвлекает рабочий ресурс. «У нас и так дефицит кадров. Лишних сотрудников, которых мы могли бы специально для этого задействовать, нет. Небольшая полянка, чтобы складывать отходы, имеется, но накапливать их и долго хранить там нельзя. Во-первых, это опасно. Во-вторых, начинают поступать претензии от разных ведомств. Поэтому нужно, чтобы отходы регулярно вывозились. Договоренность с „Горнозаводскцементом“ нам обеспечила такую возможность»,— говорит господин Ящук.

В ООО «Теплогорский деревообрабатывающий комплекс» отмечают, что сжигать отходы рискованно с точки зрения нарушения законодательства. Если произойдет пожар, юридическое лицо могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа до 1 млн руб., а если пострадает жилой сектор, то руководству предприятия может грозить уголовная ответственность. «При этом другого способа избавиться от остатков раньше практически не было. В последние годы нас спасало то, что мы вывозили отходы в поселок Старый Бисер, где лесозаготовителей почти не осталось, а население составляет около 400 человек. Мы бесплатно раздавали древесные отходы жителям на растопку, просто чтобы мусор не лежал. До этого тоже приходилось сжигать. Теперь же наша задача просто накопить отходы, позвонить на завод, и весь наш горбыль и опил организованно вывезут. Таким образом, мы и другие лесопромышленники округа может разом избавиться от очень многих проблем»,— считают в компании «Теплогорский ДОК».

По словам главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, со временем проект может стать шире — в качестве альтернативы природному газу на предприятии смогут использовать не только пиломатериалы, но и RDF-топливо, которое изготавливается из разных видов коммунальных и производственных отходов. Эксперт отмечает, что нормативно-правовая база для этого уже формируется. Так, в конце прошлого года была утверждена отраслевая программа «Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022–2030 годы». Она разработана в целях достижения показателей федеральных проектов «Комплексная система обращения с ТКО» и «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экология». Задача программы — увеличить долю утилизации отходов путем производства альтернативного топлива или RDF-топлива, изготовленного из ТКО после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, и применения его в промышленном производстве.

«На первом этапе фокус отраслевой программы направлен как раз на предприятия цементной промышленности и металлургии, которые уже имеют положительный опыт применения RDF-топлива в технологических процессах производства цемента. По мере проработки технологических особенностей использования альтернативного топлива из отходов планируется расширение области применения программы на предприятия ТЭК и ЖКХ»,— поясняет господин Исмаилов. Он отмечает, что «Горнозаводскцемент» стал одним из первых среди 30 цементных заводов, которые подтвердили готовность участия в реализации мероприятий отраслевой программы. «Использование в технологических процессах производства цемента альтернативного топлива из отходов — крайне перспективное направление для решения поставленных на федеральном уровне задач по снижению полигонного захоронения отходов»,— полагает глава Российского экологического общества.

Ожидаемого «Горнозаводскцементом» экономического эффекта — сокращения расходов за счет замещения одного вида топлива другим, по мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, теоретически тоже достичь возможно. «Но необходимо, чтобы не выросли другие статьи расходов, в первую очередь на сбор и сушку древесных отходов. Компании важно иметь необходимое оборудование для этих целей, подготовленный персонал, склады для хранения и подготовки древесных отходов и так далее. Если у компании все это уже есть, то хорошо, но не исключено, что может потребоваться потратить дополнительные средства, а это увеличит срок окупаемости»,— уточняет господин Баранов. По его словам, подобная практика использования альтернативных видов топлива сегодня существует и на других предприятиях, производящих цемент, причем используются не только древесные отходы. «Например, на предприятии „Мордовцемент“ с 2008 года работает линия подачи в печь отходов шин, цементный завод в Коломне использует высушенные иловые осадки сточных вод и отходы шин. На цементном предприятии в поселке Новогуровском Тульской области используют различные виды топливных добавок, производимых из древесных отходов, завод в Ферзиково Калужской области использует измельченные остатки сортировки твердых коммунальных отходов, и также отходы шин. Проект „Горнозаводскцемента“ продолжает линейку названных проектов по использованию альтернативного топлива, что позволит уменьшить количество различных отходов. В перспективе такая технология может заинтересовать и других производителей цемента, и они тоже перейдут на нее»,— не исключает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Екатерина Артемова