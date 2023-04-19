Спад свысока

Инфляция в Сибири в марте 2023 года на фоне высокой базы 2022 года стала минимальной с начала пандемии — 2,83%. Годовое снижение цен отмечено в 16 из 43 отслеживаемых Росстатом групп товаров и услуг. Заметнее всего с марта 2022 года подешевели телерадиотовары (–31,7%) и сахар (–25,8%). Но даже такой высокий уровень дефляции не перекрыл прошлогодний скачок цен на эти товары — тогда они подорожали соответственно на 41,6% и 70,9%. Вместе с тем стоимость услуг в Сибири не сбавляет темпов роста, несмотря на высокую базу марта 2022 года. В среднем они подорожали на 9%, больше всего — зарубежный туризм (на 39,6%). Эксперты разошлись в прогнозах дальнейших темпов инфляции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плодоовощная продукция подешевела на 8,9% к марту 2022 года. Год назад она выросла в цене сразу на 36,3%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Плодоовощная продукция подешевела на 8,9% к марту 2022 года. Год назад она выросла в цене сразу на 36,3%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Годовой рост цен в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в марте 2023 года, по данным Росстата, составил 2,83% против 10,71% в феврале и средних по России 3,51%. Это самый низкий показатель инфляции с начала пандемии коронавируса — в марте 2020 года она находилась на уровне 2,74%. Многие товары в Сибири в этом марте дешевели на фоне резкого скачка цен в прошлом году. Поэтому в большинстве случаев даже значительная дефляция не позволила вернуться к докризисным ценам. Так, сахар, который год назад подорожал сразу на 70,9%, в марте 2023 года оказался дешевле, чем в том же месяце 2022 года, только на 25,8%.

В среднем в Сибири в марте продукты питания стоили на 2,44% дороже, чем годом ранее. Больше всего, несмотря на высокую базу (+16,2% в марте 2022 года), подорожали чай, кофе и какао — на 9,8%. Кроме сахара заметно (на 8,9%) подешевела к марту 2022 года плодоовощная продукция. Год назад она выросла в цене сразу на 36,3%.

В категории непродовольственных товаров в Сибири впервые за приведенные Росстатом 11 лет (с января 2012 года) наблюдалась годовая дефляция — цены снизились на 0,53% после роста на 21,54% в марте 2022 года. Дефляция отмечена в 11 из 19 групп непродовольственных товаров. Больше всего подешевели телерадиотовары, средства связи и персональные компьютеры — на 31,7%, 23,6% и 20,3%. В марте 2022 года они подорожали сразу на 41,6%, 20,5% и 32,9% соответственно. Несмотря на высокую базу, в этом году продолжился рост цен на парфюмерно-косметическую продукцию, а также моющие и чистящие средства. В марте 2023 года инфляция в этих группах товаров составила соответственно 16,9% и 12,9%, годом ранее — 20,2% и 25,8%.

Услуги в Сибири в марте 2023 года подорожали к уровню прошлого года в среднем на 9,38% (в марте 2022 года — на 11,5%). В этой категории, несмотря на высокую базу, не наблюдалось снижения цен ни в одной группе. К примеру, зарубежный туризм, который в марте 2022 года подорожал на 55,5%, за последний год вырос в цене еще на 39,6%. Вслед за ним увеличилась стоимость экскурсионных услуг внутри страны — на 25% к марту 2023 года. Годовая инфляция в сфере пассажирских перевозок составила в прошлом месяце 14%, жилищно-коммунальные услуги подорожали на 13,6%.

Высокая инфляция в сфере услуг связана с ростом цен на энергоресурсы и внешними ограничениями, ведь самый заметный скачок цен произошел в туристической отрасли, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Авиаперевозки подорожали из-за внешних ограничений на техническое обслуживание лайнеров и увеличения длины логистических маршрутов, что ведет к увеличению стоимости израсходованного топлива»,— объяснил он. Директор группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских связывает удорожание услуг зарубежного туризма с ослаблением рубля. «Увеличившийся спрос на отдых внутри страны способствовал ускорению годовых темпов прироста цен на экскурсионные туры. За счет удорожания авиабилетов выросли услуги пассажирского авиатранспорта. Это те сферы услуг, которые продемонстрировали наибольший рост инфляции в СФО»,— добавила госпожа Тирских. По ее мнению, в ближайшее время в сфере услуг вряд ли стоит ожидать снижения инфляции. Господин Чернов, наоборот, полагает, что самые высокие темпы роста цен в сфере услуг в России уже должны быть пройдены, и ожидает замедления инфляции в годовом выражении, в том числе из-за эффекта высокой базы прошлого года.

Старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман вместе с тем отмечает, что база по категории «услуги» в марте прошлого года не была такой высокой, как по продовольственным и непродовольственным товарам, поэтому в текущем году она «отыграла не столь значительно». По мнению аналитика, на продолжающийся рост цен в туризме влияет также отложенный спрос.

Сохранение высоких темпов инфляции в группе парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии госпожа Тирских связывает с вводом пошлины в размере 35% на импорт отдельных видов таких товаров из шести стран, а также ростом цен на сырье. Снижение же показателя годовой инфляции на телерадиотовары, компьютеры, электронику и бытовую технику она связывает исключительно с высокой базой прошлого года. «Когда весенние месяцы прошлого года выйдут из расчета годовой инфляции, мы, скорее всего, увидим рост»,— считает госпожа Тирских.

В марте-апреле прошлого года инфляция на товары электроники достигала 70%, а на химию в среднем цены вырастали до 40%, отмечает господин Чернов. С развитием параллельного импорта, по его мнению, цены постепенно стабилизируются. «Полагаю, это займет еще около года»,— говорит эксперт.

По мнению госпожи Траутман, причиной разнонаправленной динамики на непродовольственные товары, кроме доли в них импорта, может служить степень эластичности потребительского спроса на конкретный товар. «Чем меньший удельный вес товар занимает в расходах потребителя, тем менее эластичен на него спрос. Другими словами, повышение цены на 15% на телевизор для потребителя более существенно, чем 15-процентный рост цены шампуня. Соответственно, представители розничной торговли, например бытовой химией, могут себе позволить более смело переносить свои возросшие издержки в цену товара без существенных потерь со стороны спроса»,— пояснила она.

Дарья Решетникова