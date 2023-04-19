Heineken нашел покупателя на российский бизнес

Пивоваренный концерн Heineken сообщил, что нашел покупателя на свой бизнес в России. Об этом говорится в ежеквартальном отчете компании. Там не уточняется, с кем планируется провести сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы продолжаем работать над передачей права собственности на наш бизнес в России, и в соответствии с местными требованиями, органам власти РФ была подана заявка на одобрение (продажи бизнеса.— "Ъ")... Если и когда мы получим одобрение, мы поделимся дополнительной информацией о покупателе и соглашении»,— сказано в пресс-релизе.

В портфеле компании около 30 брендов, среди них Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки — «Охота», «Три медведя», «Степан Разин».

Heineken еще в марте 2022 года объявила о прекращении инвестиций и экспорта в РФ, а также производства, продажи и рекламы своего бренда в России. В том же месяце компания сообщила, что передаст бизнес в стране новому владельцу. Heineken обещал уйти из России в первой половине 2023 года, но уточнял, что проблемы с продажей возникли из-за изменений в российском законодательстве.

Лаура Кеффер