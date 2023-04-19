В Челябинской области произошел пожар на руднике Учалинского ГОКа

В Верхнеуральском районе Челябинской области произошел пожар на руднике «Узельгинский» Учалинского горно-обогатительного комбината (Башкортостан, входит в Уральскую горно-металлургическую компанию). На глубине 520 м загорелся фронтальный погрузчик, сообщили «Ъ» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возгорание началось сегодня, 19 апреля, днем. На тот момент в шахте находились 347 человек. Из них 346 самостоятельно эвакуировались на поверхность. В стволе, где загорелся погрузчик, горноспасатели обнаружили рабочего и доставили его на поверхность. Он не пострадал. В ликвидации пожара участвуют две единицы техники и десять сотрудников военизированной горноспасательной части.

«Учалинский ГОК подтверждает факт возгорания в узле погрузчика на Узельгинском месторождении. К ликвидации возгорания привлечены силы ВГСЧ. Работники, занятые на работах на этом горизонте, выведены на поверхность. Пострадавших нет»,— прокомментировали «Ъ» в пресс-службе компании.

АО «Учалинский ГОК» добывает на Узельгинском руднике медно-цинковые колчеданные руды. Объект расположен в 4 км от поселка Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области.

Юлия Гарипова, Челябинск