В Краснодаре будут судить застройщика за подкуп экс-депутата ЗСК для достройки проблемного ЖК

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «АРТ», обвиняемого в коммерческом подкупе бывшего директора Фонда защиты прав дольщиков и экс-депутата ЗСК Евгении Шумейко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры и СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

40-летний учредитель осенью 2020 года решил заключить контракт на завершение строительства ЖК «Радуга» в Краснодаре. Он знал, что права застройщика на объект могут быть переданы Фонду защиты дольщиков Кубани, и обратился к сожителю директора Фонда с просьбой привлечь его организацию в качестве подрядчика.

Женщина через своего сожителя передала застройщику, что за 41 млн руб. она заключит с его организацией договор на достройку проблемного ЖК. В декабре 2020 года директор стройкомпании передал ей требуемую сумму. Через месяц по новому требованию директора фонда он перевел еще 1,5 млн руб. на счет Фонда, якобы в качестве добровольного пожертвования. В августе 2021 года руководитель Фонда заключила договоры с ООО «АРТ».

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину и активно способствовал следствию. Договоры на достройку проблемного ЖК с ним были расторгнуты. На его доли в уставных капиталах двух организаций и денежные средства в рублях и иностранной валюте наложили арест.

Как сообщал «Ъ-Кубань», бывшим директором Фонда защиты прав участников долевого строительства Кубани, подозреваемой в получении коммерческого подкупа, является экс-депутат ЗСК Евгения Шумейко. В отношении нее расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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