Прокуратура Петербурга возбудила дело за возбуждение ненависти или вражды в отношении Невзорова

Органы прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга возбудили административное дело о совершении правонарушения экстремистской направленности. Его фигурантом, по данным источника «Ъ-СПб» в правоохранительных органах, стал журналист Александр Невзоров (признан иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран VIII Петербургский международный юридический форум. Закрытое мероприятие коллегии адвокатов Pen&Paper. Сольный концерт певицы Аллы Пугачевой в Михайловском замке. Телеведущий Александр Невзоров перед началом концерта.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ VIII Петербургский международный юридический форум. Закрытое мероприятие коллегии адвокатов Pen&Paper. Сольный концерт певицы Аллы Пугачевой в Михайловском замке. Телеведущий Александр Невзоров перед началом концерта.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из релиза, прокуратура выявила факт размещения «одного из репортеров» на популярном видеохостинге видео, содержащее признаки возбуждения ненависти или вражды в отношении граждан РФ и Беларуси, военнослужащих ВС РФ, представителей органов государственной власти, служителей религиозных культов и членов казачьих обществ и объединений.

«Надзорная проверка показала, что в указанных материалах содержатся признаки переноса различного рода негативных характеристик отдельных представителей указанных социальных групп на все группы; признаки формирования и подкрепления негативного стереотипа, отрицательного образа граждан и представителей органов государственной власти Российской Федерации; признаки приписывания враждебных действий и опасных намерений представителям органов государственной власти Российской Федерации»,— отметили в ведомстве.

Прокуратура Приморского района по факту произошедшего возбудило дело об административном нарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения в Приморский районный суд Петербурга.

1 февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) к восьми годам колонии общего режима. Он признан виновным по делу о фейках в отношении российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Также Александру Невзорову запрещено администрировать сайты на четыре года. Журналист покинул Россию еще в марте 2022 года. Интерпол отказался его искать и экстрадировать.

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