Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о ненависти всего мира к США

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Европа стала зависима от США. По его мнению, Соединенные Штаты «продолжают терять авторитет» и их «ненавидит весь мир». Такое мнение глава турецкого МВД выразил в ходе встречи с молодежью в Стамбуле. Его слова приводит Anadolu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmet Bolat / Reuters Фото: Ahmet Bolat / Reuters

«Не существует такого понятия, как Европа. Не задумывайтесь над этим. Существует Америка. Европа — поезд в американской колонне»,— сказал Сулейман Сойлу.

В ходе выступления, пишет агентство, турецкий министр также отметил, что «Америка продолжает терять авторитет и весь мир ее ненавидит». «Европа является пешкой Америки в Африке, все государства Африки ненавидят страны, которые их эксплуатируют»,— добавил он.

Такие заявления Сулейман Сойлу сделал, обсуждая с молодыми людьми проблемы европейской и американской демократии, на фоне подготовки к президентским выборам в Турции. Выборы президента страны должны пройти 14 мая.