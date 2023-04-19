Власти Приморья предложили ряд альтернатив шествию «Бессмертного полка»

В Приморском крае, «как и по всей стране», отменено традиционное очное шествие «Бессмертного полка» 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, одновременно предложив ряд альтернатив шествию.

«Все желающие смогут присоединиться к онлайн-шествию «Бессмертного полка». Для этого потребуется загрузить фото своих героев на сайт moypolk.ru. Снимки покажут 9 мая на крупных телеканалах»,— говорится в пресс-релизе.

Также предлагается принять участие в «Бессмертном автополке». «Для этого нужно разместить фотографию героя с именной подписью внутри салона автомобиля под боковое или заднее стекло. При этом следует позаботиться о том, чтобы машина в День Победы была чистая, а окна не были тонированными, ведь только так получится рассказать о подвиге предка»,— советуют власти региона.

Акция «Герои с нами» предполагает ношение футболки с распечатанном на ней «портретом своего героя», а акция «Портрет героя на сердце» — ношение бейджа с маленькой фотокарточкой человека, «не пожалевшим ничего для защиты своего Отечества».

Приморцам также рекомендуется оформлять окна своих домов (акция «Окна Победы») соответствующими наклейками. «Можно изобразить, к примеру, голубя — птицу, символизирующую мир, гвоздики – цветы, ассоциирующиеся с кровью русских воинов, пролитой за Родину, или георгиевскую ленту – знак памяти о героях войны»,— информирует пресс-служба правительства края.

Все желающие могут вывешивать в окнах и на балконах «копии Знамени Победы» (акция «Флаги Победы»).

«Еще один несложный формат участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка» – замена фотографии на своей странице в социальных сетях на портрет родственника-героя, боровшегося с фашизмом в годы Великой Отечественной войны», - уточняет пресс-служба правительства Приморья.

В память погибших в Великую Отечественную войну предлагается сажать цветы, кустарники или деревья (акция «Сад памяти») и благоустраивать памятники и мемориалы («Верни герою имя»).

Ранее сегодня стало известно об отмене шествия «Бессмертного полка» по центральным улицам Владивостока 9 мая.

Алексей Чернышев, Владивосток