«Яндекс» набирает сотрудников для работы со своим аналогом ChatGPT

«Яндекс» набирает специалистов-гуманитариев для обучения работе со своей нейросетью YaLM 2.0, которая станет аналогом ChatGPT. Компания ведет наем профессиональных редакторов, журналистов, филологов, педагогов и сотрудников других гуманитарных областей, сообщил «Известиям» ее представитель. Эти люди займутся подготовкой эталонных текстов для обучения нейросети.

В «Яндексе» рассказали, что им может понадобиться несколько сотен таких специалистов. Какой будет их зарплата, не уточняется. Источник «Известий» утверждает, что один такой сотрудник «Яндекса» в Москве с учетом всех надбавок и бонусов может получать около 150 тыс. руб. в месяц.

«AI-тренер — это профессия будущего, которая требует экспертизы в области искусственного интеллекта (ИИ) и работы с текстом. Мы ищем таких специалистов, потому что разрабатываем YaLM 2.0 — нейросеть следующего поколения, которая будет работать в "Алисе", "Поиске" и других наших сервисах»,— пояснил руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Алексей Гусаков.

Источник «Известий» пояснил, что для обучения нейросетей нужно много качественных текстов, которые решают конкретные задачи пользователей. По его словам, в свободном доступе таких текстов почти нет.

Нейросеть ChatGPT была запущена в ноябре 2022 года. Она может генерировать тексты разного объема, а также, как утверждают разработчики, писать код для программного обеспечения. О том, что «Яндекс» работает над созданием аналога, стало известно в феврале. Первые интеграции с другими сервисами компании планируется запустить до конца года. Предполагается, что нейросеть станет частью «Поиска», умной колонки «Алиса», «Почты» и других сервисов.

Лаура Кеффер