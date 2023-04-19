Умерший в 2022 году основатель похоронного дома «Некрополь» признан виновным

Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении основателя похоронного дома «Некрополь» Сергея Якушина. Суд признал его виновным и назначил пять лет условно, но освободил от наказания в связи со смертью обвиняемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сергей Якушин скончался в июле 2022 года в разгар судебного процесса, который неоднократно прерывался из-за болезни предпринимателя. Родные бизнесмена настояли на продолжении разбирательства, чтобы добиться оправдательного приговора и посмертной реабилитации.

Основатель похоронного дома «Некрополь» и первого новосибирского крематория, известный в регионе бизнесмен Сергей Якушин обвинялся следственными органами в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Согласно материалам дела, с 2011-го по 2019 год бизнесмен якобы передавал через посредника взятки заведующему патологоанатомическим отделением городской клинической больницы 1 Михаилу Козяеву, тот в свою очередь рекомендовал родственникам умерших для организации похорон фирму «Некрополь». В общей сложности, как подсчитали силовики, патологоанатому было выплачено около 1,2 млн руб.

Осенью 2019 года правоохранители раскрыли коррупционную схему. Заведующему моргом Михаилу Козяеву предъявили обвинение в получении взяток (ст. 290 УК РФ). Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В последующем суд приговорил патологоанатома к штрафу 4,5 млн руб., дав пять лет на его уплату.

По данным силовиков, во время следствия Сергей Якушин скрылся. Его родные это опровергали, утверждая, что он находится в одной из больниц. В ноябре 2021 года предпринимателя задержали в Санкт-Петербурге, конвоировали в Новосибирск и предъявили обвинение. По решению суда его поместили под домашний арест. Выдвинутые против него обвинения Сергей Якушин отрицал.

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Константин Воронов