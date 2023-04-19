По делу Лилии Чанышевой допросили Наталью Павлову

В Кировском райсуде Уфы была допрошена бывший главный редактор «Ъ-Уфа» Наталья Павлова. Она выступила в качестве свидетеля защиты по уголовному делу в отношении экс-координатора уфимского штаба Навального («штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилии Чанышевой (внесена врассказала

Как рассказала госпожа Павлова, она, в частности, пояснила суду, что деятельность Лилии Чанышевой приносила обществу пользу, в том числе антикоррупционные расследования, обращения в органы власти с информацией о нарушениях закона. Например, в декабре 2020 года республиканское УФАС, рассмотрев заявление госпожи Чанышевой, обязало компанию «Клирлайт рус» вернуть в федеральный бюджет 115 млн руб. Комиссия антимонопольного ведомства тогда установила, что конструкции поставили из Белоруссии через трех посредников, в результате чего их стоимость на 80% превысила цену производителя.

«Я также сообщила суду, что мы упоминали Лилию Чанышеву, когда она выступала на публичных слушаниях по проекту бюджетов Уфы и республики в горсовете и Курултае. Лилия готовила объемные аналитические доклады о том, по каким статьям расходы бюджета сокращаются, по каким — растут. Она заостряла внимание депутатов на причинах такой динамики»,— добавила свидетель.

На вопрос адвокатов о том, слышала ли она какие-либо экстремистские высказывания от подсудимой или иные противозаконные высказывания, как сообщила госпожа Павлова, она ответила отрицательно.

Лилия Чанышева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч.3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Вину она не признает.

Венера Хисамова

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